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Tacizci kardinalin temyiz başvurusu reddedildi

Kilise korosundaki iki erkek çocuğa cinsel tacizden mahkum olduğu 6 yıllık hapis cezası için temyize giden eski Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell'in başvurusu kabul edilmedi.

AA | 21.08.2019 - 09:22..
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Avustralya Melbourne'daki Victoria Temyiz Mahkemesinde, Yüksek Mahkeme Baş Yargıcı Anne Ferguson, Temyiz Mahkemesi Başkanı Yargıç Chris Maxwell ve Yargıç Mark Weinberg tarafından görülen davada, Pell’in yaptığı başvuru 2'ye karşı 1 kabul oyuyla reddedildi.

Victoria Temyiz Mahkemesinin resmi sayfasından canlı yayınlanan duruşmada Yargıç Anne Ferguson ve Yargıç Chris Maxwell Pell’in itirazını reddederken Mark Weinberg başvuruyu kabul etti.

Temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından mahkeme dışında ve içeride duruşmayı izleyen mağdur yakınları kararı sevinçle karşıladı.

MAĞDURLAR VE YAKINLARI KARARI SEVİNÇLE KARŞILADI

Mahkemenin Pell'in cezasını onaylamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten cinsel taciz mağdurlardan Rob House, AA muhabirine yaptığı açıklamada tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi.

Tacizci kardinalin temyiz başvurusu reddedildi

"KATOLİK DÜNYASINDA ÇOCUKLARA TECAVÜZ OLMAYACAK"

House, "Herkes için büyük bir gün, heyecan verici ve dünya için tarihi bir gün, çocukların güvende olduğu için, Katolik dünyasında çocuklara tecavüz olmayacak bu muhteşem bir şey." ifadelerini kullandı.

Tacizci kardinalin temyiz başvurusu reddedildi

Avustralya'nın Melbourne kentinde 1996-2001 yılları arasında başpiskopos olarak görev yaptığı dönemde 13 yaşındaki iki erkek çocuğa cinsel tacizden jürinin suçlu bulduğu 78 yaşındaki Kardinal George Pell, 13 Mart 2019’da yargılandığı Melbourne Bölge Mahkemesinde 6 yıl hapse mahkum olmuştu.

Mahkemenin temyiz başvurusunu reddetmesiyle 6 yıllık cezasını çekmek üzere hapishaneye dönen George Pell’in Anayasa Mahkemesine gitme hakkı bulunuyor.

Tacizci kardinalin temyiz başvurusu reddedildi

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