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Tacize uğradığını söyleyen genç kız, sinir krizi geçirdi

Taksim’de yaşlı bir adamın kendisini takip edip tacizde bulunduğunu iddia ederek sinir krizi geçiren genç kız, şikayetçi oldu.

İHA | 10.03.2020 - 11:07..
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İstanbul Taksim Meydanı’nda 29 yaşındaki B.O isimli genç kız, 87 yaşındaki H.Ş isimli bir adamın kendisini takip edip tacizde bulunduğunu iddia ederek, bağırmaya başladı.

Olaya hemen çevrede bulunan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

GÖZALTINA ALINDI

Polisin gelmesiyle yaşadıklarını anlatan genç kız, yaşlı adama saldırmaya çalıştı. Sinir krizi geçiren genç kız, bir anda yere yığıldı. Taciz iddiasını reddeden yaşlı adam ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tacize uğradığını söyleyen genç kız, sinir krizi geçirdi ViDEO

"NE VAR BENİM ÜSTÜMDE?"

Polis ekiplerince güçlükle sakinleştirilen genç kız, "Sen ne biçim bir insansın, yaşından başından utanmıyor musun? Ne var benim üstümde? Sabahtan beri takip ediyor. Bir şeyler söylüyor. Şikayetçiyim, asla yaşlılık kabul etmiyorum.” diyerek şikayetçi oldu.

Tacize uğradığını söyleyen genç kız, sinir krizi geçirdi

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