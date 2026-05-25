Tahliye sırasında CHP Genel Merkezi’nin 12. katında yaşananlar
CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in iletişim hesabından CHP Genel Merkezi’ndeki tahliye arbedesi sırasında 12. katta yaşananların görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde Özel’in ilk olarak "Kadın arkadaşlar aşağı insin" dediği görüldü.
CHP'de kaos sürüyor...
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen 'mutlak butlan' kararının ardından parti yönetiminde yaşanan değişiklikler siyasetin gündemindeki yerini koruyor.
CHP GENEL MERKEZİ'NDE YAŞANANLAR
Dün CHP Genel Merkezi'nde yaşananlar ise tüm Türkiye'nin gündemine oturdu.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun talebi üzerine polisler CHP Genel Merkezi’ne tahliye operasyonu başlattı.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Partililerin kurduğu barikatlar yıkılırken, yoğun biber gazıyla müdahale edildi.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan dün yaşanan olaylara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, makam odasının bulunduğu 12. kattaki görüntüler Özel’in iletişim ekibi tarafından paylaşıldı.
"KADIN ARKADAŞLAR AŞAĞI İNSİN"
"Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel’in 12. kattaki makamının, butlancılar tarafından işgal edilmesinden saniyeler önceki görüntüleri…" notuyla paylaşılan görüntülerde CHP lideri Özel’in "Kadın arkadaşlar aşağı insin" dediği görüldü.