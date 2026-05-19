Tahran Borsası 80 gün sonra yeniden açıldı

İsrail'in ABD desteği ile 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı savaşın engellediği ekonomik faaliyetler tekrar başlıyor.

ABD'nin tek taraflı yaptırımları sonucu küresel endekslerden izole olan Tahran Borsası, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle bugüne kadar kapalı kalmıştı.

TAHRAN BORSASI 19 MAYIS'TA AÇILDI

İran devlet televizyonunun haberine göre, savaş nedeniyle 80 gün boyunca kapalı kalan ülkenin en büyük ve ana hisse senedi piyasası Tahran Borsası, 19 Mayıs itibarıyla işlem görmeye başladı.

Açılışla birlikte hisse senetleri, hisse fonları ve hisseye bağlı türev ürünlerin işlemleri yeniden başlatıldı.

ÇALIŞMA SÜRESİ BİR SAAT UZATILACAK

Piyasa çalışma süresi savaş sırasında zarar gören ve önemli bilgiler açıklayacak olan büyük firmalara ve durdurma sırasında hissedar toplantıları düzenleyen firmalara daha geniş bir zaman dilimi sağlamak amacıyla bir saat uzatılacak.