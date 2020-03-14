Tahran'da sokaklar dezenfekte ediliyor

İran'da koronavirüs ölümleri artarken, vaka sayısı 12 binlere dayandı.

Başkent Tahran'da da aynı durum söz konusu... Dün açıklanan verilere göre en çok vakaya rastlanan yerler arasında bulunan Tahran'da adeta sokaklar görevlilerle dolup, taşıyor.

HER YERE DEZENFEKTAN SIKIYORLAR

Eline aldıkları dezenfektanları sıkan görevliler için araç ya da insan fark etmiyor.

Dolu dolu tüplerle gezen görevlilerin geçtiği her nokta, adeta bir toz bulutunu andırıyor. Sosyal medya kullanıcıları, İran'daki durumun aciliyetini bu görüntülerle desteklemeye çalışıyor.

Tahran sokakları dezenfekte ediliyor İZLE

KUM KENTİNDEN YAYILDI

Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı. Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.

20 MART'A KADAR İPTAL

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edilmişti.