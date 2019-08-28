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Taksi plakaları yükselişe geçti

Taksi fiyatlarına yapılan yüzde 20'lik zamla birlikte plaka fiyatları da 2 milyon lira seviyesine çıktı.

Haber Merkezi | 28.08.2019 - 09:17..
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Taksi plakaları yükselişe geçti

İstanbul trafiğinin en büyük sorunlarından biri olan taksilerde kalite yerine bir kez daha ücret artışına gidildi.

İstanbul'da taksi fiyatları yüzde 25 oranında zamlandı.

Vatandaşların tepkisiyle karşılaşan bu karar, plaka sahiplerini oldukça mutlu etti.

UBER'in İstanbul'da yasaklanmasının ardından değer kazanan taksi plakaları yeniden yükselişe geçti.

PLAKA DEĞER KAZANDI

Piyasada 1,7 milyon seviyesinden alıcılarını bekleyen taksi plakaları 2 milyona kadar çıktı.

Taksi kiralarında da benzer artışlar yaşandı.

8 ile 10 bin lira seviyesinde olan taksi kiraları, 12 ile 14 bin liraya kadar tırmandı.

Kira sözleşmesini yenileyecek taksicilerin ve işe yeni girmek isteyenlerin bu fiyatların altında taksi plakası oldukça güç.

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