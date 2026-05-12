Taksi plakasına talep düştü: 250'sinden 56'sı satıldı

Taksilerin hizmet kalitesindeki düşüş, taksi plakasına ilgiyi de azalttı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin 8'inci etabı için 250 taksi plakasını satışa çıkardı.

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, 29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle uygulama tabanlı taksi plakaları için gerçekleştirilen ihaleye 60 istekli, kapalı teklif sundu.

56 TANE SATILDI

İBB Genel Sekreteri Volkan Demir'in başkanlık ettiği ihalede evrak kontrolünün ardından 56 teklif verenin başvurusu geçerli kabul edilerek açık artırma aşamasına geçildi.

56 plaka, KDV hariç 5 milyon 675 bin lira ile 6 milyon 300 bin lira arasındaki fiyatlarla satıldı.

YOLDAN DEĞİL UYGULAMADAN MÜŞTERİ ALACAKLAR

Plaka kullanım hakkı 29 yılla sınırlı yeni taksiler yoldan değil, uygulamalar üzerinden müşteri alacak. Yeni taksiler, diğerlerinden ayırt edilmesi için özel tasarımlarıyla hizmet verecek.

İBB, 12 Haziran 2025'te başlattığı "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" kapsamında düzenlenen ihalenin ilk 7 etabında 589 plaka satarken, bugünkü ihaleyle birlikte satılan toplam plaka sayısı 645'e ulaştı.

TEKNİK KILAVUZ YAYIMLANDI

Diğer yandan taksilerin her müşterisi için ödeyeceği vergi düzenlemesine yönelik teknik kılavuzlar da yayımlanmaya devam ediyor.

Taksi Mali Cihazı'nın teknik kılavuzu geçtiğimiz haftalarda yayımlanırken şimdi de uygulama üzerinden taksi hizmeti verenlere yönelik teknik kılavuz yayımlandı.

VERGİ KAÇIRMA ENGELLENECEK

Uygulama üzerinden taksi çağırma hizmeti sonucu gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin GİB Teknoloji’ye elektronik ortamda ulaştırılmasının sağlanması ve kayıt dışılığın önlenmesi amaçlanıyor.

Uygulama üzerinden taksi çağırma hizmeti veren mükellefler, uygulama üzerinden hizmet verdikleri taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükelleflerin bilgilerini (TC kimlik numarası/Vergi kimlik numarası, araç plaka numarası, cep telefonu ve sözleşme tarihi bilgisi) ve uygulamaya tanımlı banka hesap bilgilerini (IBAN numarası) uygulamaya kayıt tarihini takip eden 15 gün içerisinde elektronik ortamda Dijital Vergi Dairesi üzerinden GİB Teknolojiye bildirecekler.

Uygulama üzerinden taksi çağırma hizmeti veren mükellefler, uygulama üzerinden hizmet verdikleri taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükelleflerin bilgilerini ve uygulamaya tanımlı banka hesap bilgilerini tebliğin yürürlük tarihi olan 13 Şubat 2026 tarihini takip eden üçüncü ayın sonu olan 30 Mayıs 2026 tarihine kadar GİB’e elektronik ortamda göndermesi gerekiyor.

HAZİRANA KADAR BİLDİRİLECEK

Diğer yandan, uygulama üzerinden taksi çağırma hizmeti verenlerin, söz konusu bilgileri uygulamaya kayıt tarihini takip eden 15 gün içerisinde aynı yöntemle GİB’e göndermesi gerektiği tebliğde belirtilmiş olsa da tebliğin yürürlük tarihi olan 13 Şubat 2026 tarihinden bu kılavuzda usul ve esasları belirtilen bildirim ekranlarının açılış tarihi olan 6 Mayıs 2026 arasında yapılması gereken ve yapılmayan bildirimler için 15 günlük başlangıç süresi 6 Mayıs 2026 olacak.

Kılavuzda usul ve esasları belirtilen bildirim ekranlarının açılış tarihi olan 4 Mayıs 2026 sonrasındaki tarihlerde uygulamaya kayıt işlemi gerçekleşmişse 15 günlük süre kayıt tarihinden itibaren başlayacak.