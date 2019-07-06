taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6281
Euro
6.3124
Altın
1399.43
Borsa
99634.78
Gram Altın
253.27

Taksicilere yönelik operasyonun ayrıntıları

Dolandırdıkları turistleri "kuş, keriz, mal" diye nitelendiren taksicilerin, Beşiktaşlı futbolcudan 18 lira yerine 1000 lira aldığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 06.07.2019 - 13:33..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Taksicilere yönelik operasyonun ayrıntıları

Taksicilere yönelik düzenlenen Son Durak operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 25 taksicinin kendi aralarında müşterilere hakaret ettikleri soruşturma dosyasına girdi.

Dosyada yer alan bilgilere göre; taksiciler dolandıracakları müşterileri "keriz, mal, kuş" gibi ifadelerle tanımladı.

SABIKALARI KABARIK

Nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik, hakaret, taciz, polise mukavemet gibi suçlardan sabıka kaydı olan 25 taksicinin, aralarında yaptığı konuşmalar da soruşturma dosyasında yer aldı.

Taksicilere 'son durak' operasyonu VİDEO

"1000 DOLAR KAZIKLADIM"

Buna göre; bir taksici diğerini arayarak "1000 dolar kazıkladım hadi Fatih'e gel yiyelim" dedi.

Diğer taksici ise,"Abi müşteri takside kolye unuttu en az 1000 Euro eder. Gel bunu ıslatalım." dedi.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU DA DOLANDIRILDI

Taksicilerin dolandırdığı isimlerden biri de Beşiktaş'ın defans oyuncusu Enzo Roco oldu.

18 LİRA YERİNE 1000 LİRA

Sultanahmet'ten taksiye binan Roco, 18 lira ödemesi gerekirken 1000 lira ödeme yaptı.

Futbolcu taksiciden şikayetçi olmasa da şoför polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Taksicilere yönelik operasyonun ayrıntıları

830 DOLARI ALIP TAKSİDEN ATTILAR

Taksicilerin mağduru olan Faslı turistin yaşadıkları da dava dosyasında yerini aldı.

Faslı turist, yaşadıklarını şöyle anlattı: "İlk kez Türkiye'ye geldim. Tanıtımlarda hayran kaldığım İstanbul'da bir hafta kalmayı hedefliyordum. Havalimanından bir taksiye bindim araç içerisinde şoförden başka biri daha vardı. Gideceğim yere gelince taksimetredeki ücreti çıkarttım. Benden fazla para istediler vermeyince çantamı zorla açarak içinde bulunan 830 doları aldılar ve beni arabadan attılar"

HEPSİ SERBEST KALDI

Gözaltına alındıktan sonra hakim karşısına çıkarılan 25 taksi şoförü, haftada üç gün karakola imza vermek şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alındı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alındı

346
Gürcistan'ın elektrikli otomobili

Gürcistan'ın elektrikli otomobili

605
Tayin edilen albayın sitem dolu mesajı

Tayin edilen albayın sitem dolu mesajı

580
İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerden Filistin sloganları

İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerden Filistin sloganları

116
Merih'in örnek alınacak hayat hikayesi

Merih'in örnek alınacak hayat hikayesi

60
Afrika Uluslar Kupası'nda Fas elendi

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas elendi

9
Suriye sınırında ek önlemler alındı

Suriye sınırında ek önlemler alındı

217
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir