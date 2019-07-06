Taksicilere yönelik operasyonun ayrıntıları

Taksicilere yönelik düzenlenen Son Durak operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 25 taksicinin kendi aralarında müşterilere hakaret ettikleri soruşturma dosyasına girdi.

Dosyada yer alan bilgilere göre; taksiciler dolandıracakları müşterileri "keriz, mal, kuş" gibi ifadelerle tanımladı.

SABIKALARI KABARIK

Nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik, hakaret, taciz, polise mukavemet gibi suçlardan sabıka kaydı olan 25 taksicinin, aralarında yaptığı konuşmalar da soruşturma dosyasında yer aldı.

Taksicilere 'son durak' operasyonu VİDEO

"1000 DOLAR KAZIKLADIM"

Buna göre; bir taksici diğerini arayarak "1000 dolar kazıkladım hadi Fatih'e gel yiyelim" dedi.

Diğer taksici ise,"Abi müşteri takside kolye unuttu en az 1000 Euro eder. Gel bunu ıslatalım." dedi.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU DA DOLANDIRILDI

Taksicilerin dolandırdığı isimlerden biri de Beşiktaş'ın defans oyuncusu Enzo Roco oldu.

18 LİRA YERİNE 1000 LİRA

Sultanahmet'ten taksiye binan Roco, 18 lira ödemesi gerekirken 1000 lira ödeme yaptı.

Futbolcu taksiciden şikayetçi olmasa da şoför polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

830 DOLARI ALIP TAKSİDEN ATTILAR

Taksicilerin mağduru olan Faslı turistin yaşadıkları da dava dosyasında yerini aldı.

Faslı turist, yaşadıklarını şöyle anlattı: "İlk kez Türkiye'ye geldim. Tanıtımlarda hayran kaldığım İstanbul'da bir hafta kalmayı hedefliyordum. Havalimanından bir taksiye bindim araç içerisinde şoförden başka biri daha vardı. Gideceğim yere gelince taksimetredeki ücreti çıkarttım. Benden fazla para istediler vermeyince çantamı zorla açarak içinde bulunan 830 doları aldılar ve beni arabadan attılar"

HEPSİ SERBEST KALDI

Gözaltına alındıktan sonra hakim karşısına çıkarılan 25 taksi şoförü, haftada üç gün karakola imza vermek şartıyla serbest bırakılmıştı.