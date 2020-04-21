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Takside gelinini gördü, aracın önüne yattı

Sultangazi'de içindeki kadının gelini olduğunu öne süren adam, taksiyi durdurarak önüne yattı. Gelinin evden kaçtığını belirten kişi ile taksici arasında tartışma yaşandı.

DHA |
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Takside gelinini gördü, aracın önüne yattı

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Eski Edirne Asfaltı Mescid-i Selam Tramvay Durağı yakınlarında adı öğrenilemeyen bir kişi, minibüs beklediği sırada seyir halindeki takside iddiaya göre 2 yıl önce evden kaçan gelinini gördü.

Bunun üzerine koşarak taksinin önünü kesen kişi, bir süre taksici ile tartıştı.

TAKSİNİN ÖNÜNE YATTI

Önünde yatarak taksinin gitmesine izin vermeyen kişi, trafiğin durmasına neden oldu. Çevredeki vatandaşlar da adamı, yolu açması için ikna etmeye çalıştı.

Takside gelinini gördü, aracın önüne yattı ViDEO

Sürücüler kornalara basarak duruma tepki gösterirken şahıs, yolun dışına çıkarıldı.

Takside gelinini gördü, aracın önüne yattı

Takside gelinini gördü, aracın önüne yattı

Takside gelinini gördü, aracın önüne yattı

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