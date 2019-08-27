taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8435
Euro
6.4823
Altın
1542.43
Borsa
96030.47
Gram Altın
290.022

Taksilere yüzde 25 zam

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 25 oranında zam yapıldığını açıkladı.

DHA | 27.08.2019 - 19:22..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Taksilere yüzde 25 zam

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu UKOME temsilcisi, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu taksi ücretlerine gelen zamla ilgili bilgileri paylaştı.

"O KADAR DA SEVİNÇLİ DEĞİLİZ"

Aksu, "Ulaşım camiasında en son iyileştirme 07.09.2017 tarihinde gerçekleşmişti. Ulaşım camiası olarak yaklaşık 24 aydır zam beklentimiz var, tarife iyileştirme beklentimiz var. Maalesef biz istediğimiz zammı alamadık. O kadar sevinçli değiliz. Ama bir iyileştirme oldu. Taksimetre ücretlerinde yüzde 25 oranında iyileştirme oldu, zam yapıldı.

TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ 5 TL OLDU

Taksimetre açılış ücretimiz 4 TL idi, 5 TL oldu. İndi bindi ücretimiz 10 TL idi 13 TL oldu. Kilometre mesafe ücretimiz 1 kilometrede 2 lira 50 kuruş yazıyordu, bundan sonra kilometre başına 3 lira 10 kuruş yazacak" şeklinde konuştu.

Taksilere yüzde 25 zam

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sigaraya zam gelmedi açıklaması

Sigaraya zam gelmedi açıklaması

219
Cumhurbaşkanı Erdoğan, SU-57'yi inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SU-57'yi inceledi

216
HDP'li Ahmet Türk'ün dudak uçuklatan harcamaları

HDP'li Ahmet Türk'ün dudak uçuklatan harcamaları

510
Bazı İngiliz turistlerin Türkiye'de tatili bedavaya getirme çabası

Bazı İngiliz turistlerin Türkiye'de tatili bedavaya getirme çabası

152
FEM Dershanelerinin FETÖ'cü genel müdürü tutuklandı

FEM Dershanelerinin FETÖ'cü genel müdürü tutuklandı

87
Putin'den Erdoğan'a dondurma ikramı

Putin'den Erdoğan'a dondurma ikramı

153
Hakkari'de 8 teröristin öldürüldüğü anların görüntüsü

Hakkari'de 8 teröristin öldürüldüğü anların görüntüsü

110
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir