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Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi dezenfekte edildi

Beyoğlu Belediyesi, başta Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi olmak üzere ilçe genelinde koronavirüse karşı önlemlerini arttırdı. Binalar ve caddeler dezenfekte ediliyor.

AA | 12.03.2020 - 15:15..
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesiyle, alınan önlemler artırılmaya başladı.

Bu kapsamda devlet daireleri, okullar ve birçok alan dezenfekte ediliyor.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde koronavirüs önlemleri VİDEO

DEZENFEKTE EKİBİ KURULDU

Beyoğlu Belediyesi'nde, ilçe genelinde bulunan tüm ortak kullanım alanlarında oluşabilecek bakteri ve virüs tehditlerini engellemek amacıyla belediye bünyesinde, Beyoğlu Özel Dezenfekte ekibi kuruldu.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi dezenfekte edildi

BİRÇOK ALAN DEZENFEKTE EDİLİYOR

Çalışmalarına hızlı bir şekilde başlayan ekipler, her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi başta olmak üzere ilçede bulunan tüm işlek caddeler, camiler, kütüphaneler, okullar, semt konakları, parklar, kamu binaları, iş yerleri ile spor salonları ve belediye binasında dezenfekte çalışması başlattı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi dezenfekte edildi

İBADETHANE VE OKULLAR DEZENFEKTE EDİLMEYE DEVAM EDİLECEK

Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Müftülüğü ile koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçede bulunan tüm ibadethanelerin ve okulların hafta sonuna kadar tamamen dezenfekte edilmesi hedefleniyor. Çalışmalar, koronavirüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam edecek.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi dezenfekte edildi

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi dezenfekte edildi

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