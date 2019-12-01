taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.749
Euro
6.336
Altın
1466.44
Borsa
106903.68
Gram Altın
271.107
Bitcoin
44544.88

Taksim'de alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

Pasaportuna el konulup fuhuşa zorlandığını iddia ederek polise ve çevreye saldıran Fas uyruklu genç kadın, gözaltına alındı.

İHA | 01.12.2019 - 09:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Taksim'de alkollü olduğu öğrenilen Fas uyruklu genç kadın, ortalığı birbirine kattı.

İÇKİ ŞİŞESİNİ KIRARAK ÇEVREYE SALDIRDI

Pasaportuna el konularak fuhuşa zorlandığını söyleyen kadın, içki şişesini kırarak bir anda çevreye saldırmaya başladı. Genç kadının daha sona polislerin üzerine yürüdüğü belirtildi.

Polise zor anlar yaşatan ve etraftakilere saldırmaya çalışan alkollü kadın, görüntü çekmeye çalışan İHA muhabirine de saldırmaya çalıştı.

Taksim'de alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

GÖZALTINA ALINDI

Genç kadın taksiye binerek olay yerinden uzaklaşmak istediği ancak polis ekiplerinin izin vermediği öğrenildi. Daha sonrasında da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Taksim'de alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

Taksim'de alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

Taksim'de alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
23 suç duyurusu yapan Arslan'ın ölümüne ihmal incelemesi

23 suç duyurusu yapan Arslan'ın ölümüne ihmal incelemesi

81
Trump'ın Grönland tutkusu, Danimarka'yı korkuttu

Trump'ın Grönland tutkusu, Danimarka'yı korkuttu

12
Hulusi Akar'dan NATO'ya çağrı: Artık bizimle hareket edin

Hulusi Akar'dan NATO'ya çağrı: Artık bizimle hareket edin

24
Kendisini kurtarmaya gelen itfaiyeyi görünce dans etti

Kendisini kurtarmaya gelen itfaiyeyi görünce dans etti

23
ABD'de 'Efsane Cuma' ile rekor alışveriş

ABD'de 'Efsane Cuma' ile rekor alışveriş

39
Mancini: Türkiye'nin çok kaliteli bir kadrosu var

Mancini: Türkiye'nin çok kaliteli bir kadrosu var

7
Londra'daki saldırının failii eski terör hükümlüsü çıktı

Londra'daki saldırının failii eski terör hükümlüsü çıktı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir