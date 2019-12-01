Taksim'de alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

İstanbul Taksim'de alkollü olduğu öğrenilen Fas uyruklu genç kadın, ortalığı birbirine kattı.
İÇKİ ŞİŞESİNİ KIRARAK ÇEVREYE SALDIRDI
Pasaportuna el konularak fuhuşa zorlandığını söyleyen kadın, içki şişesini kırarak bir anda çevreye saldırmaya başladı. Genç kadının daha sona polislerin üzerine yürüdüğü belirtildi.
Polise zor anlar yaşatan ve etraftakilere saldırmaya çalışan alkollü kadın, görüntü çekmeye çalışan İHA muhabirine de saldırmaya çalıştı.
GÖZALTINA ALINDI
Genç kadın taksiye binerek olay yerinden uzaklaşmak istediği ancak polis ekiplerinin izin vermediği öğrenildi. Daha sonrasında da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.