Taksim'de alkollü kadın ortalığı birbirine kattı

Pasaportuna el konulup fuhuşa zorlandığını iddia ederek polise ve çevreye saldıran Fas uyruklu genç kadın, gözaltına alındı.

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Ebru Şallı'nın eşi Akkuş ABD'den ev satın aldı

İş adamı Uğur Akkuş, Beverly Hills'ten 15 milyon dolara çok lüks bir malikane satın aldı. Bu malikaneyle çift, Hollywood yıldızlarına da komşu olmuş oldu.