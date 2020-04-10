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Taksim'de bir çift yakın temastan ceza yedi

Sosyal mesafeye uymadığı için bin lira ceza kesilen kişi, “Uygulanması çok zor bir ceza, mantığı yok ama cehalet seviyesi bu olan halka da yapılması gereken budur” dedi.

İHA |
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Taksim'de bir çift yakın temastan ceza yedi

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, sosyal mesafeye uymayanlara ceza yağıyor.

İstanbul Taksim Meydanı’nda polis ekipleri, birbirine yakın duranları affetmedi. Yoldan geçen bir çifti durduran ekipler, ceza işlemi uyguladı. Bin lira ceza kesilen çift, polislere itiraz etse de sonuç değişmedi.

Ceza yiyen adamın ilginç tepkisi ise dikkat çekti.

Taksim'de bir çift yakın temastan ceza yedi ViDEO

"MANTIĞI YOK AMA UYGUN OLANI BU"

Önlemlerin uygulanmasının zor olduğunu dile getiren Ramazan Doğru, “Geç kalındı bence, uygulanması çok zor bir ceza, 100 metre ileride ne olacağı belli değil. Aynı evin içinde yaşayan iki insandan bahsediyoruz. Mantığı yok ama böyle bir halka da uygun olan budur. Cehalet seviyesi bu olan halka da yapılması gereken budur.“ diye konuştu.

Taksim'de bir çift yakın temastan ceza yedi

Taksim'de bir çift yakın temastan ceza yedi

Taksim'de bir çift yakın temastan ceza yedi

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