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Taksim'de karantinadan kaçan kadın yakalandı

Koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan kadın kurallara uymayarak hastaneden kaçtı.

DHA | 23.03.2020 - 11:26..
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Taksim'de karantinadan kaçan kadın yakalandı

Koronavirüs sonrası ölü sayıs ve vakalar artmaya devam ediyor...

Öldürücü virüsün Türkiye'ye de sıçraması sonucu ölü sayısı 30'a, vaka sayısı da 1236'ya yükseldi...

Vaka sayılarının artması sonucu hükümet tarafından bir takım tedbirler alındı.

Bu tedbirlerin başında ise karantina uygalaması yer aldı.

Taksim İlkyardım Hastanesi'nden karantinadan kaçan kadın yakalandı (1)   -4

TAKSİM'DE KARANTİNADAKİ KADIN KAÇTI

Taksim İlkyardım Hastanesi'nde koronadan dolayı  karantina altındaki  kadın, hastaneden kaçtı.

POLİS ETRAFINI SARDI

Kadın, Taksim'de polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis kadının etrafını sararken, olay yerine ambulans gelmesi bekleniyor

Taksim İlkyardım Hastanesi'nden karantinadan kaçan kadın yakalandı (1)   -1



Taksim İlkyardım Hastanesi'nden karantinadan kaçan kadın yakalandı (1)   -2



Taksim İlkyardım Hastanesi'nden karantinadan kaçan kadın yakalandı (1)   -3



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