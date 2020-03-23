Taksim'de karantinadan kaçan kadın yakalandı

Koronavirüs sonrası ölü sayıs ve vakalar artmaya devam ediyor...
Öldürücü virüsün Türkiye'ye de sıçraması sonucu ölü sayısı 30'a, vaka sayısı da 1236'ya yükseldi...
Vaka sayılarının artması sonucu hükümet tarafından bir takım tedbirler alındı.
Bu tedbirlerin başında ise karantina uygalaması yer aldı.
TAKSİM'DE KARANTİNADAKİ KADIN KAÇTI
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde koronadan dolayı karantina altındaki kadın, hastaneden kaçtı.
POLİS ETRAFINI SARDI
Kadın, Taksim'de polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis kadının etrafını sararken, olay yerine ambulans gelmesi bekleniyor