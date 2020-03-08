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Taksim'de terörist posteri açıp polise saldırdılar

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle İstiklal Caddesi'nde terörist Sakine Cansız'ın posterleriyle yürümek isteyen bir grup, kendilerini engelleyen polise saldırdı.

İHA | 08.03.2020 - 22:54..
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Taksim'de terörist posteri açıp polise saldırdılar

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir grup kadın, Beyoğlu Sıraselviler Caddesinde bir araya gelerek, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne yürümek istedi.

Taksim'de terörist posteri açıp polise saldırdılar

Taksim'de terörist posteri açıp polise saldırdılar

POLİSE TEKME ATTILAR, YABANCI MADDE FIRLATTILAR

Caddede bir süre bekleyip, slogan atan göstericiler, Taksim Meydanı’na gitmek için polisin kurduğu barikata doğru yürüdü. Bu sırada bazı kadınların polis barikatına yumruk ve yabancı madde attığı, hatta polislere tekmeler savurduğu görüldü.

Taksim'de terörist posteri açıp polise saldırdılar

POLİSE DİRENENLER GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri ise gösterinin İstanbul Valiliğin aldığı karar gereği yasak olduğunu anons etti. Ancak bazı kadınlar anonsu dinlemeyip yürümeye devam etti. Anonsun ardından dağılmayan göstericilere polis gaz sıkarak müdahale etti. Çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

KADIN YÜRÜYÜŞÜNDE TERÖRİST POSTERİ AÇTILAR

Kadınlar Günü için yürüyüş düzenleyen göstericiler, bir yandan PKK'Lı terörist terörist Sakine Cansız'ın posterlerini taşırken, bir yandan da polis ekiplerine saldırdı.

Taksim'de terörist posteri açıp polise saldırdılar

CANAN KAFTANCIOĞLU DA KATILDI

Öte yandan yürüyüşe saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Kısa bir süre grubun yanında duran Kaftancıoğlu, daha sonra ayrıldı.

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