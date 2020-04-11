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Taksim’de yangın: Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

İstanbul Taksim'deki bir binada çıkan yangın sonucu mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İHA |
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Taksim’de yangın: Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Beyoğlu İlçesi Kuloğlu Mahallesi Sadri Alışık Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangından dolayı çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangının olduğu adrese gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Yangının çıktığını katta mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ile merdivenle indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Taksim’de yangın: Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

BOŞLUKTAKİ 5 KİŞİ DAHA KURTARILDI

Yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma yapan itfaiye ekipleri, binanın diğer binalar ile arasındaki boşlukta 5 kişinin olduğunu fark etti. Boşlukta kalan 5 kişiyi itfaiye ekipleri merdiven ile indirerek sağlık ekiplerine teslim etti.

Taksim’de yangın: Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Yangının çıkış nedenini araştıran itfaiye ekipleri olayın kundaklamadan olduğunu belirlemek için çalışmalarına devam ediyor. Polis ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Taksim’de yangın: Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Taksim’de yangın: Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Taksim’de yangın: Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Taksim’de yangın: Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Taksim’de yangın: Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Taksim’de yangın: Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

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