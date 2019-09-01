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Taksimetre güncellemenin fiyatı 500 lira

İstanbul trafiğindeki 18 bin 435 taksici, gelen zammın taksimetreye yansıyabilmesi yaptırdığı güncelleme işlemine 500 lira ödemek zorunda.

Haber Merkezi | 01.09.2019 - 09:14..
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Taksimetre güncellemenin fiyatı 500 lira

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararla, taksi ücretlerine yüzde 25 oranında zam geldi.

Kararın ardından taksiciler, taksimetrelerin güncellenmesi için İstanbul'da sadece 2 noktada bulunan merkezlere akın etti.

İşlemlerini bir an önce tamamlamak isteyen şoförler, uzun kuyruklar oluşturdu.

1 DAKİKADA 500 LİRA

Çok kısa süren bu işlem için taksicilerin ödemek zorunda kaldığı ücret ise 500 lira.

18 BİN 435 TAKSİCİ VAR

İstanbul trafiğindeki 18 bin 435 taksici, taksimetrelerini güncellemek için bu ücreti ödemek zorunda.

İşlemlerin tamamlanmasıyla taksici esnafı toplam 9 milyon 217 bin 500 lira ödemiş olacak.

Taksimetre güncellemenin fiyatı 500 lira

GÜNCELLEMEDEN ÇALIŞMAK YASAK

Taksimetresini güncellemeyip eski tarifeyle çalışmak isteyen taksiciler hakkında cezai işlem yapılacağı da öğrenildi.

Taksimetre güncellemenin fiyatı 500 lira

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