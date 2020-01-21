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3 bin 500 lirayı geçen cep telefonlarında taksit sayısı 3 aya indirildi

Ticaret Bakanlığı; cep telefonları, tabletler, televizyonlar ve beyaz eşyanın taksitli satışlarında uygulanan "en uzun vadeleri" yeniden belirledi.

DHA | 21.01.2020 - 08:51..
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Ticaret bakanlığı'nın, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik değişikliğinde, şöyle denildi:

"Birinci fıkradaki süre;

- Fiyatı üç bin beş yüz Türk lirasının üstünde olan cep telefonu satışlarında üç ay,

- Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı üç bin beş yüz Türk lirasının üstünde olan televizyon satışlarında altı ay,

- Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ile mobilya satışlarında on sekiz ay olarak uygulanır.”

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