3 bin 500 lirayı geçen cep telefonlarında taksit sayısı 3 aya indirildi

Ticaret bakanlığı'nın, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik değişikliğinde, şöyle denildi:

"Birinci fıkradaki süre;

- Fiyatı üç bin beş yüz Türk lirasının üstünde olan cep telefonu satışlarında üç ay,

- Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya ve tablet bilgisayar satışları ile fiyatı üç bin beş yüz Türk lirasının üstünde olan televizyon satışlarında altı ay,

- Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ile mobilya satışlarında on sekiz ay olarak uygulanır.”