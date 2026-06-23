Taliban ile Avrupa Birliği arasında 2021'den sonra ilk resmi temas

Afganistan’daki Taliban hükümetinden 5 kişilik bir heyet, ilk kez Avrupa Birliği’ni (AB) ziyaret ederek Belçika’da AB personeli ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Taliban hükümetinin AB'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini açıkladı. Ziyaret, Taliban’ın 2021 yılında ABD öncülüğündeki güçlerin çekilmesinin ardından iktidarı ele geçirmesinden bu yana, Taliban’ın AB ile Avrupa’daki ilk teması oldu.

AB Komisyonu’nun ocak ayında başkent Kabil’e bir heyet göndermesi ile AB ve Taliban arasında gerçekleştirilen ilk görüşmenin ardından taraflar, bugün yeniden bir araya geldi.

Toplantı, AB ve NATO’nun merkezinin bulunduğu Belçika’nın başkenti Brüksel’de açıklanmayan bir yerde, kapalı kapılar ardında gerçekleştirildi. Görüşmede diplomatik hizmetler ve Afganların ülkelerine geri dönüşleri konularına odaklanıldı.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kahar Balkhi, "Bu tarihi bir ziyaret. İlk kez İslam Emirliği’nden bir heyet, AB’yi ziyaret etti ve Brüksel’de üye devletlerle görüşmeler gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.

Balkhi görüşmelerde, "AB bölgesindeki Afganlar için geniş kapsamlı konsolosluk hizmetlerinin yeniden başlatılması, güven artırıcı önlemlere duyulan ihtiyaç, konsolosluk varlığı ve Afgan vatandaşlarının onurlu geri dönüş süreci" gibi konuların ele alındığını söyledi.

24 SAATLİK SINIRLI SCHENGEN VİZESİ

AB üyesi hiçbir ülke, Taliban’ı resmen tanımıyor. Bu nedenle Brüksel’deki görüşme, Taliban’ın beş yıl önce iktidarı ele geçirmesinden bu yana uygulanan diplomatik izolasyonda küçük bir gedik olarak görülüyor.

Ziyaret amacıyla Taliban heyeti üyelerine, Belçika’da 24 saat kalmalarına izin veren ve Schengen bölgesindeki diğer ülkelere erişim hakkı tanımayan sınırlı vizeler verildi.

"TEMASLAR TEKNİK DÜZEYDE, TANIMA ANLAMINA GELMEZ"

AB Komisyonu Sözcüsü Markus Lammert, görüşmenin çok sayıda AB üyesi ülkenin daha sert göç politikaları ve sınır dışı işlemlerinin artırılması talebine karşılık olarak gerçekleştirildiğini açıkladı. Lammert, "Bu temaslar teknik düzeydedir ve tanıma anlamına gelmez" dedi.

2022'DE NORVEÇ İLK TEMAS KURULMUŞTU

Taliban heyeti, Ocak 2022'de Norveç'in başkenti Oslo'da ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin temsilcileriyle Afganistan'daki son durumu ele aldı.

Görüşmede, Afganistan'daki ekonomik, insani yardım, güvenlik, merkez bankasının faaliyetleri ve sağlık konularının gündeme geldiğini aktaran Belhi, görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Taliban temsilcilerinin 23-25 Ocak'ta Oslo'ya davet edildiği belirtilmişti.

Taliban heyetinin, Norveç hükümetinin, bazı müttefik ülke temsilcisinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmek üzere Norveç'te temaslarda bulunacağı ifade edilmişti.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Afganistan'daki insani krize dair endişelerini dile getirirken, son dönemde ülkede yaşananları "milyonlarca insanı etkileyen tam ölçekli insani felaket" olarak nitelendirmişti.

Huitfeldt, söz konusu temasların, "Taliban'ın meşrulaştırılması ya da tanınması olmadığını ancak ülkeyi fiilen yönetenlerle konuşmak durumunda olduklarını" belirtmişti.