Taliban ve ABD BAE'de görüştü

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit tarafından yapılan yazılı açıklamada; Taliban temsilcileriyle Amerikalı yetkililer arasında dün yapılan görüşmelere, Suudi Arabistan, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) temsilcilerinin de katıldığı belirtildi.

ÜLKEDE BARIŞ SAĞLANMAYA ÇALIŞILIYOR

Açıklamada; görüşmelerde, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve ülkede barışın tesis edilmesinin ele alındığı kaydedildi.

Öte yandan Afganistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Taliban ile Afganistan hükümeti arasında da barış görüşmelerinin en kısa zamanda başlayacağı açıklandı.