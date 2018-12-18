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Taliban ve ABD BAE'de görüştü

Afganistan'da 17 yıldır süren savaşı sona erdirmek amacıyla; Taliban örgütü temsilcileriyle, Amerikalı yetkililer Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) görüşme gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 18.12.2018 - 11:32..
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Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit tarafından yapılan yazılı açıklamada; Taliban temsilcileriyle Amerikalı yetkililer arasında dün yapılan görüşmelere, Suudi Arabistan, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) temsilcilerinin de katıldığı belirtildi.

ÜLKEDE BARIŞ SAĞLANMAYA ÇALIŞILIYOR

Açıklamada; görüşmelerde, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve ülkede barışın tesis edilmesinin ele alındığı kaydedildi.

Öte yandan Afganistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Taliban ile Afganistan hükümeti arasında da barış görüşmelerinin en kısa zamanda başlayacağı açıklandı.

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