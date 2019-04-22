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Talihsiz kadının kalbinden kitle çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta nefes darlığı, baş dönmesi ve bayılma gibi rahatsızlıklar nedeniyle ameliyata alınan kadın şimdi daha sağlıklı...

İHA | 22.04.2019 - 16:33..
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3 çocuk annesi Hatice Sarıaltun'da, 10 yıl önce baş dönmesi, son 6 yılda da nefes darlığı şikayeti başladı. Yaşadığı hastalıklar sonrası 1 hafta önce hastaneye giden kadının kalbinde kitle olduğu tespit edildi.

4 SAATLİK OPERASYON

Sarıaltun, gittiği Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bir hafta önce cerrahi operasyon yapılan kadının kalbinden, 6 santimetre çapında kitle çıkarıldı. Ameliyatla alınan kitlenin hastanın ani ölümüne neden olabileceğini anımsatan doktorları, 4 saatlik ameliyatın ardından hastanın sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

Talihsiz kadının kalbinden kitle çıkarıldı

YAYGIN BİR HASTALIK DEĞİL

Yapılan ameliyatta bütün parçanın çıkarılmasının cerrahi operasyonu önemli kıldığını söyleyen Doç. Dr. Aydemir Koçarslan, "Bu çok yaygın görülen bir hastalık değil, tek parça halinde çıkarılması ve içeride hiçbir parçanın bırakılmaması önemli.” dedi.

Talihsiz kadının kalbinden kitle çıkarıldı

Ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğunu söyleyen 33 yaşındaki Hatice Sarıaltun ise doktorlarına teşekkür etti.

Talihsiz kadının kalbinden kitle çıkarıldı

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