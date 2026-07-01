Tamamen elektrikli Audi A4'ün çıkış tarihi belli oldu

Alman üretici Audi, elektrikli sedan sınıfındaki rekabete güçlü bir dönüş yapmak için ikonik A4 ismini tamamen elektrikli bir model olarak geri getiriyor.

Eski A4 B9 modeliyle hiçbir ortak noktası olmayacak bu yeni araç, markanın elektrikli geleceğinde yepyeni bir sayfa açacak.

YENİ TASARIM FELSEFESİ VE ÖZEL PLATFORM

Audi Teknolojiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Rouven Mohr, yeni modelin "strive for clarity" adı verilen tasarım felsefesini taşıyan ilk dört kapılı araç olacağını doğruladı.

Ayrıca elektrikli A4, Volkswagen Grubu'nun mevcut mimarilerinden çok daha gelişmiş olan yeni SSP altyapısını kullanan ilk modellerden biri olacak.

Son dönemde düşen kalite algısını düzeltmek isteyen marka, yeni modelin iç mekânında malzeme kalitesini artırıp ekran abartısını törpüleyerek fiziksel kontrolleri geri getirecek.

Rouven Mohr ayrıca Audi DNA'sının önemli bir parçası olarak gördüğü station wagon yani Avant gövde tipinin de elektrikli dönemde devam etmesini istediğini belirtti.

ELEKTRİKLİ AUDI A4 ÇIKIŞ TARİHİ

Audi, rakiplerine karşı elektrikli sedan pazarındaki gücünü artırmak amacıyla tamamen yenilenen elektrikli A4 modelini 2028 yılında piyasaya sürecek.