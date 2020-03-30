Tamamen elektrikli itfaiye aracı: Rapid Responder

ABD'deki Arcimoto ve Oregon itfaiye teşkilatları, Rapid Responder isimli tamamen elektrikli ve üç tekerlekli acil durum aracını test ediyor.

Tamamen elektrikli olan yeni araç, itfaiyenin acil durum ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Ayrıca araç, boyutu nedeniyle trafiğe takılmadan olaylara hızlı bir şekilde müdahale edebiliyor.

Tek bir şarjla 160 kilometreye kadar gidebilen Rapid Responder, saatte 120 kilometreye kadar hız yapabiliyor. 2020 yılında seri üretime girecek aracın fiyatı ise yaklaşık 20 bin dolar olacak.