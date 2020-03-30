taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4952
Euro
7.195
Altın
1621.37
Borsa
87694.77
Gram Altın
338.43
Bitcoin
40755.09
fuzulev

Tamamen elektrikli itfaiye aracı: Rapid Responder

ABD'li bazı itfaiye teşkilatları, yeni elektrikli aracı test etmeye başladı.

Haber Merkezi | 30.03.2020 - 11:04..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

ABD'deki Arcimoto ve Oregon itfaiye teşkilatları, Rapid Responder isimli tamamen elektrikli ve üç tekerlekli acil durum aracını test ediyor.

Tamamen elektrikli olan yeni araç, itfaiyenin acil durum ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Ayrıca araç, boyutu nedeniyle trafiğe takılmadan olaylara hızlı bir şekilde müdahale edebiliyor.

Tek bir şarjla 160 kilometreye kadar gidebilen Rapid Responder, saatte 120 kilometreye kadar hız yapabiliyor. 2020 yılında seri üretime girecek aracın fiyatı ise yaklaşık 20 bin dolar olacak.

Tamamen elektrikli itfaiye aracı: Rapid Responder - VİDEO

rapid-responder

rapid-responder

rapid-responder

rapid-responder

Instagram: @eshteknoloji

Tamamen elektrikli itfaiye aracı: Rapid Responder

Tamamen elektrikli itfaiye aracı: Rapid Responder

Tamamen elektrikli itfaiye aracı: Rapid Responder

Tamamen elektrikli itfaiye aracı: Rapid Responder

Tamamen elektrikli itfaiye aracı: Rapid ResponderTamamen elektrikli itfaiye aracı: Rapid Responder

Tamamen elektrikli itfaiye aracı: Rapid Responder

Tamamen elektrikli itfaiye aracı: Rapid Responder

Tamamen elektrikli itfaiye aracı: Rapid ResponderTamamen elektrikli itfaiye aracı: Rapid ResponderTamamen elektrikli itfaiye aracı: Rapid ResponderTamamen elektrikli itfaiye aracı: Rapid ResponderTamamen elektrikli itfaiye aracı: Rapid Responder

Tamamen elektrikli itfaiye aracı: Rapid ResponderTamamen elektrikli itfaiye aracı: Rapid ResponderTamamen elektrikli itfaiye aracı: Rapid ResponderTamamen elektrikli itfaiye aracı: Rapid Responder

Tamamen elektrikli itfaiye aracı: Rapid Responder

İlginizi Çekebilir
Samsung'un giriş seviyesi telefonu Galaxy M11 tanıtıldı
Samsung'un yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Galaxy M11'in özelliklerini sizler için derledik.
Tokyo'daki kasiyersiz market, hırsızlar için yapay zeka kullanıyor
Tokyo'da açılan ve tamamen kasiyersiz hizmet veren marketin kullandığı yapay zeka, hırsızlık olaylarını tespit etmede başarılı oldu.
Avrupa Uzay Ajansı ve Rusya, Ay'ın 3 boyutlu haritasını yapacak
Avrupa Uzay Ajansı ve Rusya, güvenli iniş yeri belirleyebilmek için Ay'ın 3 boyutlu haritasını oluşturacak.
Sony; mobil, kamera, TV ve ses işlerini tek çatı altında toplayacak
Sony; Sony Mobile Communication, Imaging Products & Solutions ve Sony Home Entertainment & Sound şirketlerini tek bir çatı altında birleştirme kararı aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: 100-200 bin insan ölürse, iyi iş çıkarmışızdır
Trump: 100-200 bin insan ölürse, iyi iş çıkarmışızdır
102
Sağlık Bakanı Koca: Veriler, anlık gerçek verilerdir
Sağlık Bakanı Koca: Veriler, anlık gerçek verilerdir
202
Moskova’da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı
Moskova’da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı
139
İnfaz düzenlemesinde 5 suç kapsam dışı kaldı
İnfaz düzenlemesinde 5 suç kapsam dışı kaldı
309
Kurallara uymayan illere karantina uyarısı
Kurallara uymayan illere karantina uyarısı
202
Yusuf Yazıcı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı
Yusuf Yazıcı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı
83
Işıl Reçber: Dualar Rüştü'yü iyileştirecek
Işıl Reçber: Dualar Rüştü'yü iyileştirecek
98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir