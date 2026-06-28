Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada içeriği suç teşkil eden videolar yayımladığı belirlenen Tamar Tanrıyar hakkında resen soruşturma başlatarak gözaltı kararı verdi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle Tamar Tanrıyar hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
TANRIYAR'A GÖZALTI KARARI
Başsavcılık, Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatırken soruşturma kapsamında şüpheli hakkında gözaltı kararı da verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)