Tamer Karadağlı: Yıllar sonra bir aradayız

Eskilerin unutulmaz dizisi Ferhunde Hanımlar'ın iki başrol oyuncusu Tamer Karadağlı ve İpek Çeken yıllar sonra bir araya geldi. Tam 6 yıl boyunca birlikte oynayan ikili bu buluşmadan fotoğraf da yayınladı.

"NEVZAT İLE SELÇUK YILLAR SONRA BULUŞTU"

Tamer Karadağlı, İpek Çeken ile birlikte çekilen fotoğrafını "Ferhunde Hanımlar’ın Nevzat ve Selçuk’u yıllar sonra bir arada" notuyla sosyal medya sayfasında paylaştı. Bu paylaşıma kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Ferhunde Hanımlar’ın Nevzat ve Selçuk’u ViDEO