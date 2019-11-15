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Tampon bölgedeki DEAŞ'lı terörist gönderildi

Türk-Yunan sınırındaki DEAŞ'lı sınır dışı edildiği belirtilirken, 2 Alman uyruklu teröristin daha ülkelerine gönderildiği aktarıldı.

Haber Merkezi | 15.11.2019 - 16:14..
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Ürdün uyruklu ABD vatandaşı YTS Muhammad Darwis B.'nin, tampon bölgedeki bekleyişi sona erdi.

Türkiye'nin Pazarkule Sınır Kapısı ile Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede 5 gün bekleyen DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderildi.

SINIR DIŞI EDİLDİ

Türkiye'nin sınır dışı etmesi sonrası Yunanistan'ın ülkesine kabul etmediği ABD vatandaşı yabancı terörist Muhammad Darwis B hakkında İçişleri Bakanı Soylu,  "Yunanistan'la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce İstanbul'dan uçakla Amerika'ya sınır dışı edildi." dedi.

"SORGULAMA SÜRÜYOR"

DEAŞ'ın yakalanan önemli ismiyle ilgili Bakan Soylu, "Avrupa'da da Türkiye'de de önemli bombalamaları gerçekleştiren isimden bahsedebilirim. Sorgulama sürüyor." diye konuştu.

Tampon bölgedeki DEAŞ'lı terörist gönderildi

Öte yandan 2 Alman uyruklu terörist daha ülkelerine gönderildi.

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