Tan Taşçı konserinde korkutan anlar: Son anda kurtuldu

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Türk pop müziği sanatçısı Tan Taşçı'nın korku dolu anları...

Şarkıcı Tan Taşçı'nın sahnede performans sergilediği sırada şov amaçlı kurulan alev makinesinden çıkan ateş, bir anda yüzüne doğru yükseldi.

HIZLA GERİ ÇEKİLDİ

Alevlerin parlamasıyla hızla geri çekilen Taşçı, durumunu kontrol ettikten sonra ara vermeden konserine devam etti.

Sahne önündeki alevlerden kurtulan sanatçının yaşadığı o anlar ise konseri izleyen vatandaşlar tarafından, cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

SAÇINDAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Kameralara yansıyan görüntülerde, Tan Taşçı'nın sahnede gezindiği sırada alevin birden yüzüne parladığı ve saçından duman çıktığı anlar yer aldı.