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TANAP'ın doğalgaz faturalarına etkisi

Türkiye'nin enerji çeşitliliği yaşaması, doğalgaz faturalarında da düşüşün önüne açabilir.

Haber Merkezi | 30.11.2019 - 15:55..
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TANAP'ın doğalgaz faturalarına etkisi

Dünyada ses getiren projelerden biri olan TANAP ile Azeri gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştı.

Türkiye'de 20 il ve 60 ilçeden geçen TANAP'ta vanaların açılmasıyla birlikte akıllarda aynı soru işaretleri oluştu: Doğalgaz faturalarına yansıması ne olacak?

İstanbul Kent Üniversitesi Dr. Rahmi İncekara, bu soruya CNN Türk canlı yayınında cevap verdi.

TANAP'ın enerjide tekel olan Rusya'nın etkisini kıracağını dile getiren İncekara, Türkiye'nin bir enerji merkezi haline geldiğini söyledi.

YAVAŞ YAVAŞ FİYATLAR DÜŞECEK

Rahmi İncekara, "Daha fazla kaynak oluşturduğunuzda doğal olarak fiyatların bir düşüsün söz konusu olur. Yavaş yavaş fiyatların düşeceğini söyleyebiliriz. Çünkü petrolde 1 haftada belki fiyatlar yansıyor ama doğalgazda fiyatlara biraz daha geç yansıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin doğalgazda kaynak çeşitliliğini artırması demek aynı zamanda fiyatların uzun vadeli olarak düşüşünü ifade eder. Kaynakları daha da fazla artırmakta fayda var. Burada doların da fiyatı önemli. Doları TL karşısında yukarı çıkması buna mani olabilir. Doğalgaz fiyatlarında normalleşme süreci başlayabilir. Ensonhaber.com

6 AY YA DA 1 YIL SONRA...

Küresel aktörlerde de oynama söz konusu olmazsa, 6 aylık ya da 1 yıllık sürecin ardından doğalgaz fiyatlarının aşağıya düşeceğini söylüyoruz. Bu şekilde devam edersek fiyatlar daha da ucuzlayacaktır." ifadelerini kullandı.

TANAP'ın doğalgaz faturalarına etkisi VİDEO

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