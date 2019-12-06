Taner Ölmez: Allah'ın emri peygamberin kavliyle istedim

"Mucize Doktor" dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'yla birlikte önceki akşam bir davete katıldı.

"BANA VERİN"

Canlandırdığı 'Ali Vefa' karakteri hakkında konuşan Ölmez, "Böyle bir rolden haberdar olunca yapımcının yanına gittim ve Allah'ın emri peygamberin kavliyle istedim. 'Bu rolü bana verin' dedim. 'Bu çocuğu ben oynamak istiyorum. Eğer bana vermeyecekseniz de ne olur rolü alan oyuncu role otizmli çocuklarla çalışsın' dedim" diye konuştu.

Ünlü oyuncu "Role hazırlanırken zorlandınız mı?" sorusuna da "En zoru otizmli çocuklarla yüzleşmekti. İlk gördüğüm an çok etkilendim." dedi.