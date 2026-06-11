Tanju Özcan hakkında cinsel saldırı soruşturması başlatıldı

"İcbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla tutuklanması üzerine Bolu Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan CHP'li Tanju Özcan hakkında, yeni bir soruşturma daha başlatıldı.

Özcan, bu soruşturmada "cinsel saldırı" ile suçlanıyor.

Özcan'ın müşteki sanık olduğu Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki "şantaj" davasının müştekilerinden Ö.Ç, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na "Tanju Özcan tarafından cinsel saldırıya uğradığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu üzerine Özcan hakkında "kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan soruşturma açıldı. Ayrıca Ö.Ç.'nin eski erkek arkadaşı M.E.A, Özcan'ın özel kalem müdürü Ö.N.Y. ve şoförü S.Ç. hakkında da soruşturma açıldı.

"HOŞLANDIĞINI SÖYLEDİ"

Ö.Ç. savcılığa verdiği ifadede, Bolu Belediyesi'nde çalışmaya başladıktan 5-6 ay sonra Özcan'ın özel kalem müdürü ve şoförü aracılığıyla toplantı salonuna çağrıldığını belirterek şunları anlattı:

"Başlangıçta işle alakalı bir sıkıntı var mı diye sordu. Sonra eski erkek arkadaşım M.E.A. hakkında bilgi edindiğini, kendisinin beni koruyacağını söyledi. Sonraki görüşmelerde Tanju Özcan benden hoşlandığını ve görüşmek istediğini söyledi."

'BİRLİKTE OLMAZSAM İŞTEN ÇIKARTILACAĞIMI SÖYLEDİ'

Ö.Ç, bir süre sonra Özcan'ın birlikte olmak istediğini dile getirdiğini ve bunu kabul etmemesi halinde işten çıkarmakla tehdit ettiğini öne sürdü.

'RIZAM DIŞINDA İLİŞKİYE GİRDİ'

İşini kaybetme korkusuyla mesajlara karşılık vermek zorunda kaldığını savunan Ö.Ç, otele gelmesi yönünde yapılan davetleri ilk süreçte kabul etmediğini, daha sonra şoför tarafından götürüldüğü otelde birkaç kez görüştüklerini ve tehditler nedeniyle rızası dışında cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti.

'ÖZCAN'IN TALİMATIYLA OTELE GÖTÜRDÜM'

Ö.Ç, eski erkek arkadaşı M.E.A, Tanju Özcan, Özel Kalem Müdürü Ö.N.Y. ve şoför S.Ç'den şikayetçi oldu.

Soruşturma kapsamında jandarmada ifadesi alınan şoför S.Ç, 2024 ve 2025'te iki kez Özcan'ın telefonla arayarak talimat vermesi üzerine Ö.Ç'yi kent merkezinden alarak otele götürüp getirdiğini ileri sürdü.