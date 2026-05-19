Tanju Özcan'ın yanındaki sarışın kadının kimliği ortaya çıktı: Beni evimden aldı

CHP'de belediye başkanlarının adının karıştığı yolsuzluk ve skandallara ilişkin soruşturmaların ardı arkası kesilmiyor.

Rüşvet ve irtikap dosyası bulunan CHP'li siyasetçiler, bel altı iddialarla da gündeme geliyor.

Tutuklanan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın İstanbul Ataköy Marina'daki bir yatta yanından görülen sarışın kadının kimliği ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'na ulaşan bir ihbarda, Özcan ve beraberindekilerin bulundukları yatın ünlü bir iş insanına ait olduğu, yatta hayat kadını temin eden Demet adlı bir kadının bulunduğu, Demet adlı kadının Özcan'ı Zeynep K. adlı bir escortla bir araya getirdiği ve o sırada yatta Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Nadir Ataman’ın da bulunduğu iddia edildi.

"MAMA" DİYE TANINIYOR

Savcılığa iletilen ihbarlarda Demet adlı kadının, "mama" diye tanınan ve para karşılığı ilişki kurduğu erkeklere aynı zamanda başka hayat kadınlarıyla da buluşturduğu ve bu yolla iş bağlantıları kurduğu öne sürüldü.

İhbarlarda ayrıca Demet adlı kadının, varlıklı erkeklerle bazı görüşmelerini kayıt altına aldığı ve hakkında uyuşturucu kullanımı ile gayri ahlaki ilişkilere dair ciddi iddialar bulunduğu ifade edildi.

"TANJU ÖZCAN BENİ EVİMDEN ALDI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbarlar üzerine Demet'in Özcan'la bir araya getirdiği iddia edilen Zeynep K.'nın ifadesini aldı.

Zeynep K., ifadesinde, Ataköy Marina'daki yatta Özcan'ın yanındaki kişi olduğunu doğruladı. Zeynep K., Özcan'ın o gün şoförüyle beraber kendisini Anthill Rezidans’taki evinden aldığını belirterek şunları söyledi:

"Fotoğraflardaki diğer şahıslardan biri Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, diğer tam ünvanını bilmesem de yine belediye işleri yapan Nadir Ataman isimli şahıstır. Üçüncü erkek şahıs ise soy ismini hatırlamadığım Tayfun isimli şahıstır.

2022 yılının aynı günü tam hatırlamadığım bir tarihte arkadaşım Demet beni arayarak bu üç şahsın kendi arkadaşları olduğunu, akşam Ataköy Marina'da bulunan bir teknede sohbet edeceklerini, katılıp katılmayacağımı sordu. Ben bu üç şahsı öncesinde hiç görmemiştim. Demet'e cevaben şahısların arasında sohbetinize dahil olabilirim diyerek Demet'in teklifini kabul ettim.

Ben o dönem Şişli'de Anthil Rezidans isimli yerde oturmaktaydım. Demet ise Bahçeşehir'de oturuyordu. Bu şahıslarla daha önce Demet sosyal medyaya fotoğraflar attığı için yine Demet'le birebir görüşmelerimizde gıyaplarında şahıslardan bahsettiği için şahısları gıyaben tanıyordum.

Demet bana ben uzaktayım ve yorgunum, seni Tanju Bey alsa olur mu diye sordu. Daha sonra bizi iletişime geçirdi. Akabinde Tanju Özcan şoförüyle beraber beni evimden aldı. Birlikte Ataköy Marina'ya gittik. Marinadaki bir tekneye bindik.

"ÖZCAN'IN ŞOFÖRÜ İÇECEK SUNUMU YAPTI"

Teknenin ismini hatırlamıyorum. İsmini hatırlamadığım beyaz saçlı 50 yaşlarında bir erkek şahıs daha vardı. O da bizimle birlikte oturdu. Ben izlenim olarak teknenin ona ait olduğunu düşündüm ancak emin değilim.

Daha sonra Tanju Özcan'ın şoförü bize yiyecek içecek sunumu yaptı. Masada viski vardı. Hepimiz alkol aldık sohbet ettik. Başka herhangi bir madde kesinlikle yoktu."

Zeynep K.'nın ifadesi üzerine soruşturmayı genişleten savcılık, ihbar edilen şebekeyle ilgili kapsamlı inceleme başlattı. Şebekenin eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın da aralarında olduğu bazı siyasilerle ilgili şantaj malzemesi topladığı iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Tanju Özcan'ın yanında görünen kadının Bolu Belediyesi'nin personeli olan Öznur Çağalı olduğu iddia edilmişti.

Çağalı, Emniyet'te verdiği ifadede, "Bu resimde bulunan bayan kesinlikle ben değilim. Fotoğrafın ne zaman çekildiğini, kimlerin olduğunu bilmiyorum”, “Şu an mahkemesi de görülen ve benim mağdur olarak bulunduğum şantaj dosyasında dolayı bu resimde yer alan sarışın bayanın benim olduğum izlenimi oluştu. Ailem ve çevremden bu yönde çok tepki aldım ancak söylediğim gibi bu resimde yer alan Tanju Özcan dışındaki şahısları tanımıyorum” diye konuşmuştu.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen şantaj soruşturmasında müşteki/şüpheli Tanju Özcan’ın Öznur Çağalı ile ilişkisi dijital materyal incelemelerine yansımış; Özcan Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen şantaj davası sorgusunda eşinden özür dilemişti.