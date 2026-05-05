Tanju Özcan'ın 'şantaj' davası: Pişmanım deyip, eşinden özür diledi

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor...

Son dikkat çeken operasyonun adreslerinden birisi de Bolu olmuştu.

ÖZCAN TUTUKLANDI

28 Şubat'ta başlatılan operasyonda aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgularının ardından "irtikap" suçlamasıyla tutuklandı.

"İrtikap" suçundan tutuklanarak Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan ve diğer 3 sanığın "şantaj" iddiasıyla yargılandığı dava devam ediyor.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılarak savunma yapan Özcan'ın davasında tanıklar dinlenirken duruşma, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için ileri bir tarihe ertelendi.

SAVUNMASINA ULAŞILDI

'Şantaj' suçlamasıyla yargılanan ve başka bir dosyadan tutuklu bulunan Tanju Özcan’ın mahkemedeki savunmasının tam metnine ulaşıldı.

Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Özcan, SEGBİS üzerinden bağlanarak uzun ve dikkat çeken bir savunma yaptı.

"HEM MÜŞTEKİYİM HEM SANIĞIM, İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY YAŞIYORUM"

Bolu Gazetesi'nin paylaştığı bilgilere göre Özcan savunmasına, daha önce verdiği ifadeleri tekrar ettiğini belirterek başladı.

Özcan, "Bu dosyada hem müşteki olarak hem de sanık olarak yargılanıyorum. Dünyada ilk kez yaşandığını düşündüğüm bir hukuki süreç yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Sürecin başında kendisinin suç duyurusunda bulunduğunu vurgulayan Özcan, savcılığın ifadeleri geç alması nedeniyle karşı tarafın dosyaya hâkim olduğunu ve bunun 'ortak savunma hazırlamalarına neden olduğunu' söyledi.

"ŞANTAJ SUÇLAMASINI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM"

Özcan, kendisine yöneltilen suçlamalara karşı çıkarken, "Tarafıma yöneltilen şantaj suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum. Böyle bir suçu işlemedim." dedi.

Şikayet olmasaydı bugün sanık olmayacağını belirten Özcan, ortada yazılı ya da sözlü bir şantaj şikayeti bulunmadığını söyledi.

"BENİ BİR CÜMLEYLE SANIK YAPTILAR"

İddianamenin tek bir cümleye dayandığını ifade eden Özcan, "'Benimle birlikte olmak zorundasın’ şeklindeki iddia edilen bir cümle üzerinden bu dava açılmıştır." dedi.

Bu ifadenin gerçek dışı olduğunu savunan Özcan, olayın tamamen çarpıtıldığını ileri sürdü.

Özcan, müşteki Öznur Ç.’nin beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

MESAJLAR ÇARPITILDI, SUÇ UNSURU YOK

Dosyaya giren mesaj kayıtlarına da değinen Özcan, mesajların bağlamından koparıldığını ve şantaj suçunu oluşturacak hiçbir unsur içermediğini söyledi.

Özcan, "Bu mesaj kayıtlarında şantaj suçuna ilişkin herhangi bir delil yoktur." ifadelerini kullandı.

Özcan, sürecin hukuki değil siyasi olduğunu öne sürerek, "Burada amaç TCK anlamında cezalandırılmam değil, mesaj içerikleriyle itibarsızlaştırılmamdır." diye konuştu.

"EŞİME KARŞI ÖZÜR BORCUM VAR"

Savunmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Özcan'ın özel hayatına ilişkin sözleri oldu.

Özcan, "Mesajlaşmalar nedeniyle eşime karşı bir özür borcum vardır. Bu durum benim özel hayatımla ilgilidir. Şantaj suçu ile ilgisi yoktur." savunmasında bulundu.

"AKIN GÜRLEK'İ ARADIM"

Sürecin başında Adalet Bakanı’nı aradığını belirten Özcan, "Sanıklar hakkındaki şikayetimden sonra bazı arkadaşlarımın telkiniyle dönemin Adalet Bakanı Akın Gürlek’i aradım. Süreci kendisine özetledim." dedi.

Özcan, bu görüşmede herhangi bir talepte bulunmadığını, sadece bilgi verdiğini söyledi.

Özcan, şikayetçi olduktan sonra sürecin tersine döndüğünü belirterek, "Şikayetimden 15 gün sonra hakkımda irtikap suçundan soruşturma açıldı ve tutuklandım." ifadelerini kullandı.

"ŞİKAYETÇİ OLDUĞUM İÇİN PİŞMANIM"

Özcan, dosya bilgilerinin basına sızdırıldığını ve kamuoyunda yargısız infaz yapıldığını belirtirken, "Savunmam alınmadan televizyonlarda yargılandım ve mahkum edildim. Sanıklar hakkında şikayetçi olduğum için pişmanım. Kendilerinden özür diliyorum." dedi.

"BERAATİMİ İSTİYORUM"

Özcan savunmasının sonunda ise, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDEN

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede; müşteki sanık Tanju Özcan hakkında mağdur kadın Ö.Ç'ye yönelik "şantaj" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası ile belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması isteniyor.

Diğer sanıklar Boluspor Kulüp Başkanı E.B. ile şoförü Mehmet Eren A. ve Bolu Belediye Meclisi Üyesi H.E.S. için de Özcan'a yönelik "iştirak halinde şantaj" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası istenen iddianamede, ayrıca Mehmet Eren A'nın Ö.Ç'ye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla, "kadına karşı tehdit" suçundan 9 aydan 2 yıla kadar hapsi talep ediliyor.