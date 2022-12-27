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    120 milyon yıllık dinozorun midesinden fosilleşmiş memeli hayvan çıktı

    Bilim insanları, 120 milyon yıl önce yaşamış, en küçük dinozorlardan biri olarak bilinen "Microraptor"un midesinde son yemeği olan memeli hayvanın fosilleşmiş kalıntısını buldu.
    • 27.12.2022 - 03:33
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 03:50
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    120 milyon yıllık dinozorun midesinden fosilleşmiş memeli hayvan çıktı

    Bilim insanları tarafından ses getirecek bir keşfe daha imza atıldı.

    120 milyon yıl önce yaşamış olan dinozorun midesinden çıktı

    McGill Üniversitesi'nde biyoloji profesörü olan Hans Larsson, Çin'de müze koleksiyonlarını incelerken, yaklaşık 1 metre büyüklüğündeki Microraptor'un midesinde, başka bir memelinin fosilleşmiş ayağını tespit etti.

    Larsson, Microraptor'a ait iskeletin midesinde "mükemmel bir şekilde korunmuş" yaklaşık bir santimetre uzunluğunda kemirgen benzeri küçük bir memeli ayağı bulduklarını belirtti.

    120 milyon yıllık dinozorun midesinden fosilleşmiş memeli hayvan çıktı #1

    Ortaya çıkan yeni somut veriler

    Profesör Larsson, Microraptor türü dinozorların balık, kuş ve kertenkele yediklerini ancak memeli hayvan avladıklarına dair ilk kez somut verilere ulaştıklarını dile getirdi.

    CNN'in haberine göre, soyu uzun süredir tükenmiş olan bu hayvanların gıda tüketimi hakkındaki kanıtlara nadiren rastlanıldığına değinen Larsson, bu yeni bulgunun, eski ekosistemlere dair yeni bir bakış açısı ortaya koyduğunu aktardı.

    120 milyon yıllık dinozorun midesinden fosilleşmiş memeli hayvan çıktı #2

    Gün yüzüne çıkan ilk tüylü dinozor

    Microraptor fosili, ilk kez 2000'li yılların başında Çin'in Liaoning eyaletinde keşfedilirken, gün yüzüne çıkarılan ilk tüylü dinozorlardan biri olarak kabul ediliyor.

    Araştırma, Journal of Vertebrate Paleontology isimli akademik dergide yayınlandı.

    120 milyon yıllık dinozorun midesinden fosilleşmiş memeli hayvan çıktı #3

    120 milyon yıllık dinozorun midesinden fosilleşmiş memeli hayvan çıktı #4


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