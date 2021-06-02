2 Haziran 2021: Tarihte bugün neler oldu?

Tarihte bugün meydana gelen olaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte kronolojik sırası...

Tarihte bugün neler oldu sorusu vatandaşların sıklıkla araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor.

Kronolojik olarak günleri yakından takip edenler, tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü gibi detayları merak ediyor.

2 Haziran, Miladi takvime göre yılın 153. günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 212 gün vardır.

Peki, 2 Haziran tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 2 Haziran'da yaşananlar...

OLAYLAR

455 - Vandallar Roma'ya girdiler ve iki hafta boyunca şehri yağmaladılar.

662 - Yunan adalarından 3 tanesi bir depremle yok oldu.

1328 - Filipinler'de bir depremle 9 ada ve adacık yok oldu.

1475 - Gedik Ahmet Paşa komutasındaki Türk orduları, Kırım Yarımadası sahillerine çıktı.

1793 - Fransa'da Maximillian Robespierre öncülüğünde Jakobenler iktidarı ele geçirdi.

1851 - Amerika’da içki yasağı, Maine eyaletindeki uygulamayla başladı.

1889 - İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin öncüsü olarak kabul edilen İttihâd-ı Osmânî Cemiyeti adlı gizli örgüt kuruldu.

1920 - Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşu.

1924 - Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, ülkede doğmuş bütün Amerikan yerlilerine oy hakkı tanıdı. 1948'e kadar kimi eyaletler yerlilere oy hakkını yaşama geçirmedi.

1926 - Genel Nüfus Sayımı hakkında kanun kabul edildi.

1935 - Türkiye'de ilk kez Pazar günü resmî tatil uygulamasına başlandı.

1941 - Türk Ceza Kanunu'nun 526'ncı maddesinde yapılan değişiklikle, Arapça ezan ve kamet okuyanlara ceza öngörüldü.

1946 - İtalya’da monarşi kaldırıldı.

1953 - Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth taç giydi.

1964 - Demokratik, laik ve ulusal bir Filistin Devleti kurmayı amaçlayan ve çeşitli ulusal örgütleri bir araya getiren Filistin Kurtuluş Örgütü kuruldu. Yaser Arafat, 3 Şubat 1968'de örgütün başına geçti.

1966 - Frank Sinatra'nın seslendirdiği Strangers in the Night şarkısı UK Singles Chart listesinde 1 numara oldu.

1966 - De Valera, İrlanda Devlet Başkanı oldu.

1966 - Kıbrıs'ta Rumlar, Lefkoşa'nın Türk kesimine giriş çıkışı yasakladı.

1968 - Kısmi senato seçimleri olaylı geçti. 20 ayrı yerde çıkan kavgalarda 15 kişi öldü, 26'sı ağır olmak üzere 47 kişi de yaralandı.

1977 - Başbakan Süleyman Demirel, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı'na yazı göndererek, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e İstanbul Taksim'de düzenlenen mitingde Sheraton Oteli'nin üst katındaki bir odadan uzun menzilli ve dürbünlü bir silahla ateş edileceğinin haber alındığını bildirdi ve gerekli önlemlerin alınmasını istedi. (3 Haziran'da CHP'nin Taksim'de düzenlediği miting olaysız geçti.)

1980 - Osmanlı'dan bu yana devam eden buğday ve ekmek fiyatları üzerindeki devlet kontrolü kaldırıldı.

1981 - Devlet Başkanı Kenan Evren'in emri ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararıyla MKE Ankaragücü takımı birinci futbol ligine çıkarıldı.

1984 - Hindistan ordusu, dini bölge kurmak isteyen Sihlere saldırı başlattı.

1992 - Danimarka'da referandum yapıldı. Avrupa Birliği'nin esaslarını belirleyen Maastricht Anlaşması reddedildi.

1995 - Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir, Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Pauline Green, Radikal lider Catherine Lalumière ve Yeşiller sözcüsü Claudia Roth'u 'fahişe' olarak niteledi.

1995 - Kilis, Karabük ve Yalova il oldu.

1997 - Susurluk Davası, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde başladı.

2001 - Filipinler'de, Ebu Seyyaf militanları Basilan adasında 200 kişiyi rehin aldı.

2001 - Nepal Kralı ve Kraliçesi, Prens oğulları tarafından silahla vurularak öldürüldü.

2001 - Tel Aviv'de bir diskotekte düzenlenen intihar saldırısında 17 kişi öldü, 80 kişi de yaralandı.

2002 - Büyük Birlik Partisi 1. Olağanüstü Büyük Kurultayı’nda Genel Başkanlığa Muhsin Yazıcıoğlu yeniden seçildi.

DOĞUMLAR

1740 - Marquis de Sade, Fransız yazar (ö. 1814)

1817 - Jacques Pucheran, Fransız zoolog (ö. 1895)

1840 - Thomas Hardy, İngiliz yazar (ö. 1928)

1857 - Edward Elgar, İngiliz besteci (ö. 1934)

1904 - Johnny Weissmuller, Rumen asıllı Amerikalı sporcu ve oyuncu (ö. 1984)

1913 - Emin Barın, Türk hattat ve cilt sanatçısı (ö. 1987)

1931 - Jacques Garelli, Fransız filozof ve şair (ö. 2014)

1934 - Karl-Heinz Feldkamp, Alman futbol adamı

1935 - Dimitri Kitsikis, Yunan Türkolog

1937 - Klaus-Michael Kühne, Alman iş adamı

1940 - II. Konstantin, 1964-1973 yılları arasında son Yunanistan kralı

1941 - Ünal Aysal, Türk iş adamı ve eski Galatasaray SK Başkanı

1941 - Stacy Keach, Amerikalı oyuncu ve anlatıcı

1944 - Marvin Hamlisch, Amerikalı besteci ve orkestra şefi (ö. 2012)

1946 - Lasse Hallström, İsveçli film yönetmeni

1948 - Recep Yazıcıoğlu, Türk kaymakam ve vali (ö. 2003)

1949 - Tommy Mandel, Amerikalı müzisyen

1952 - Mehmet Yurdadön, Türk atlet

1954 - E. Allen Emerson, Amerikalı bilgisayar bilimcisi

1957 - Mark Lawrenson, İrlandalı futbolcu

1960 - Olga Bondarenko, Sovyet atlet

1962 - Ahmet Arslan, Türk siyasetçi

1962 - Sibylle Berg, Alman yazar

1962 - Joseph Hannesschläger, Alman oyuncu ve müzisyen (ö. 2020)

1966 - Eda Özülkü, Türk pop müzik sanatçısı

1966 - Turgut Dibek, Türk siyasetçi

1969 - Paulo Sérgio, Brezilyalı millî futbolcu

1970 - B-Real, Küba ve Meksika kökenli Amerikan rap sanatçısı, aktör

1970 - Gökhan Kırdar, Türk müzisyen

1972 - Wentworth Miller, Amerikalı oyuncu

1973 - Kevin Feige, Amerikalı film ve televizyon yapımcısı

1975 - Ersin Düzen, Türk sunucu ve spor spikeri

1976 - Earl Boykins, Amerikalı emekli basketbolcu

1977 - Zachary Quinto, Amerikalı oyuncu

1977 - A. J. Styles, Amerikalı profesyonel güreşçi

1978 - Nikki Cox, Amerikalı aktris

1978 - Justin Long, Amerikalı oyuncu

1978 - Yi So-yeon, Koreli astronot

1979 - Morena Baccarin, Brezilyalı-Amerikalı oyuncu

1981 - Nikolay Davıdenko, Rus tenişçi

1982 - Jewel Staite, Kanadalı oyuncu

1986 - Atalay Filiz, Türk katil

1987 - Darin Zanyar, İsveçli şarkıcıdır

1988 - Sergio Agüero, Arjantinli futbolcu

1988 - Umut Koçin, Türk futbolcudur

1989 - Liviu Antal, Rumen millî futbolcudur

1989 - Freddy Adu, Gana doğumlu ABD vatandaşı futbolcu

1990 - Oliver Baumann, Alman kaleci

1993 - Melis Sezer, Türk millî tenisçi

ÖLÜMLER