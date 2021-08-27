Selçuklu Meydan Mezarlığı, tarihe ışık tutuyor

Anadolu'nun Orhun Abideleri olarak bilinen Selçuklu Meydan Mezarlığı, dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliği ile ziyaretçilerini tarihte yolculuğa çıkarıyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yer alan Ahlat Selçuklu Mezarlığı, 210 dönüm alana sahip Ortaçağ Türk mimarisi mezarlarını içeren bir açık hava müzesini andırıyor.

Orhun Abideleri'ne benzerliğiyle Orta Asya Türk kültürünü Anadolu'ya taşıyan, bu yönüyle Orta Asya ile Anadolu arasındaki köprüyü gösteren önemli belgeler olarak kabul edilen mezarlık, 9 asra dayanan geçmişiyle zamana meydan okumayı sürdürüyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK TÜRK-İSLAM MEZARLIĞI

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olma özelliğini taşıyan mezarlık, Ahlatşahlar, Eyyubiler, İlhanlı ve Osmanlı dönemine ait, çeşitli tiplerde yaklaşık 8 bin 200 anıtsal mezar taşıyla ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

ORHUN ABİDELERİ'NİN ANADOLU'DAKİ YANSIMASI

Heybetli görünümlerinin yanısıra ince taş işlemeleriyle de dikkat çeken mezarlarda, Türklerin Orta Asya'da yaşadıkları dönemdeki kültürlerinde yer alan ejder, dilimli simetrik yaprak motifi olan palmet, kandil ve geometrik motifler yer alıyor.

UNESCO ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Dünyadaki üç "Kubbet-ül İslam" (İslamiyet'in kubbeleri) yerinden biri olan Ahlat'ın bünyesinde barındırdığı Selçuklu Mezarlığı'nın, UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası geçici listesinden asıl listeye alınması için çalışmalar sürüyor.