Ahlat nerede? Malazgirt Zaferi nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı

Malazgirt Zaferi'nin 949. Yılı Törenleri'nde, 'Ahlat nerede' ve Cumhurbaşkanının Malazgirt Zaferi açıklamaları merak konusu oldu. Malazgirt Zaferi nedir? Ahlat nerede? Detaylar haberimizde...

'Türkler Anadolu'ya ne zaman girdi?' sorusunun cevabı olan Malazgirt Savışı, Türk ve dünya tarihi için de büyük bir önem arz ediyor. Büyük zaferin ardından Selçuklu Devleti'nin temelleri atılmıştı. Peki, Malazgirt nerede hangi ile bağlı?

'Malazgirt Meydan Muharebesinde ne oldu? Malazgirt Meydan Muharebesi ne zaman oldu? Malazgirt nerede hangi ile bağlı?' sorularının cevaı, haberin detaylarında...

MALAZGİRT MEYDAN SAVAŞI/MUHAREBESİ NEDİR?

Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşen muharebedir. Alp Arslan'ın zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Muharebesi, "Türklere Anadolu'nun kapılarında kesin zafer sağlayan son muharebe" olarak bilinir.

1071 MALAZGİRT MEYDAN MUHAREBESİ'NİN 949. YILI TÖRENİ

Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşen muharebedir. Alp Arslan'ın zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Muharebesi, "Türklere Anadolu'nun kapılarında kesin zafer sağlayan son muharebe" olarak bilinir.

1071’de Malazgirt’te kazanılan büyük zafer, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna uzanan yolun ilk adımı olmuş ve tarihin akışına yön vermiştir. Tarih boyunca birçok zaferler kazanmışlarsa da Anadolu'da yaşamak ve yurt tutmak için kazanı­lan iki büyük zafer, bunların en önemlisi olmalıdır. Birincisi Anadolu'yu Türk Vatanı haline getirmek için 26 Ağustos 1071 tarihinde kazanmış olduğu­muz Malazgirt meydan savaşı, diğeri de Anadolu'yu düşman işgalinden kurtaran 26 Ağustos 1922 tarihli Başkumandanlık meydan muharebesidir.

Malazgirt Zaferi önemi nedir? Anadolu topraklarında Türk hükümdarlığının başladığı zafer olan Malazgirt Zaferi'nin tarihi açıdan büyük önemi bulunmaktadır.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MALAZGİRT MEYDAN MUHAREBESİ 949. YILI TÖRENLERİNDE KONUŞTU

Malazgirt Meydan Muharebesi'ne dair açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zaferi şu sözlerle andı:

"Günlerden Cuma'ydı. O gün tüm İslam diyarlarında Müslümanların zaferi için dua ediliyordu. Kefen niyetine beyaz bir elbise giyen Sultan Alparslan, hücumu başlattı. Kısa sürede Bizans ordusu bozguna uğratıldı. Gün batarken, Türk ordusu Malazgirt'te büyük bir zafer başlatmıştı. Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil eden bu büyük zaferin ardından, şehir şehir, köy köy Anadolu'nun fethi gerçekleşti.

"BİZİM MEDENİYETİMİZDE FETHETMEK, İŞGAL ETMEK DEĞİLDİR"

Malazgirt Ovası'ndan başlayıp, yani buradan başlayıp, Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerleyen ecdadımız, fethettiği bu toprakları vatan edindi. Çünkü bizim medeniyetimizde fethetmek, işgal etmek değildir."





EMİNE ERDOĞAN'DAN AHLAT RUHU PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu mezarlığını ziyaretlerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"AHLAT RUHU"

Emine Erdoğan, "Ahlat Ruhu" etiketi ile yaptığı paylaşımda, "Sultan Alparslan, 1071'de Anadolu’nun kapılarını açtı ve aziz bir medeniyeti bizlere miras bıraktı. Bizi dimdik ayakta tutan ruh, bu zengin mirasın asırlar öncesine uzanan kökleridir. Anadolu’nun kilidini kıran iman ve ruh, bizi nice bin yıla kavuştursun inşallah." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığını ziyaretlerine ilişkin fotoğraflarını da paylaştı.

Sultan Alparslan, 1071’de Anadolu’nun kapılarını açtı ve aziz bir medeniyeti bizlere miras bıraktı. Bizi dimdik ayakta tutan ruh, bu zengin mirasın asırlar öncesine uzanan kökleridir. Anadolu’nun kilidini kıran iman ve ruh, bizi nice bin yıla kavuştursun inşallah.

FAHRETTİN ALTUN’DAN ‘MALAZGİRT ZAFERİ’ MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "26 Ağustos 1071'de yakılan ateş, 2071'e doğru güçlenerek kutlu davamızın yolunu aydınlatmaya devam edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "26 Ağustos 1071'de yakılan ateş, 2071'e doğru güçlenerek kutlu davamızın yolunu aydınlatmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun, mesajında, "Malazgirt bir başlangıçtır; büyük Türkiye'nin ayak sesi, kutlu fethin habercisidir. 26 Ağustos 1071'de yakılan ateş, 2071'e doğru güçlenerek kutlu davamızın yolunu aydınlatmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

Ahlat, Van Gölü'nün kuzeybatısında 22.000 nüfuslu Bitlis iline bağlı bir ilçedir. Kuzeyinde Muş iline bağlı Bulanık ve Malazgirt ilçeleri, batısında Muş ili, güneyinde Van Gölü, güneybatısında Tatvan ve Bitlis, doğusunda ise yine Van Gölü ve Adilcevaz ilçesiyle sınırlıdır.

AHLAT'IN HER DİLDE BİR KARŞILIĞI VAR

Şehrin en eski sakinleri olan Urartular buraya "Halads" derken, Türkler ve İranlılar "Ahlat", Kürtler "Xelat", Ermeniler "Şaleat", Süryaniler "Kelath" ve Araplar "Hil’at" gibi isimler ile hitap etmişlerdir. Ayrıca islam dünyasında "Kubbet-ül İslam" olarak da bilinir.

AHLAT İSMİNİN KÖKENİ

Şehrin ismi ile ilgi bir sürü rivayet söylentiler vardır. Ancak bunlar içinde halk arasında en yaygın olanı şehir isminin bir Urartu kralı olan Lat'ın yaptığı bir savaş sonucunda ağır bir yara alması sonucu kızı Derminia'nın babası adına yaktığı ah! Lat ağıtından geldiğidir. Bu ve buna benzer birçok hikâye yöre halkı tarafından söylene gelmiştir.

AHLAT'IN NASIL BİR COĞRAFİ YAPISI VARDIR?

1044 km²’ lik kırsal bir alana yayılmış olan ilçenin yüzey şekilleri, gerek biçim, gerekse meydana geliş şekilleri bakımından farklılıklar gösterir. Yeryüzünün sayılı volkanlarından olan Nemrut, Ahlat'ın batısında; Süphan ise doğusunda yer almaktadır.İlçe Van Gölü’nün kuzey kıyısında yer almış olmakla beraber iklimi kara iklimi özelliği taşır. Yörede kış oldukça erken başlar ve uzun sürer.Havanın ısınmaya başlaması ancak nisan ayının ortalarında olur. Yörenin yaz mevsiminin ağustos ayının sonuna kadar sürmekte olması yanında kısmen bazı yıllar eylül ayını da kapsar. Yıllık ortalama yağış miktarı 1000-1500 mm.dir.Gerek Van Gölü’nün kıyısında olmasının gerekse yıllık yağışın bolluğu sebebiyle Ahlat bölgenin genel bitki örtüsü olan bozkır bitki örtüsünün dışında daha yeşil ve gür bir bitki örtüsüne sahiptir.

AHLAT'IN KÜLTÜRÜ NASILDIR?

Ahlat şehri, tarihi mezarlıklarıyla ön plana çıkan bir ilçedir. Selçuklu döneminden kalan mezar taşları Türk tarihi açısından önemli bir değere sahiptir.Bunların yanı sıra yine Selçuklular dönemine ait, lahit mezar özelliği taşıyan kümbet mezarlar bulunmaktadır ki bu mezarlar yörede sıkça kullanılan Ahlat'a özgü taşlarla yapılmıştır. İlçede taş işlemeciliğinin ön planda olduğunun bir göstergesi olan bu kümbetlerde, dönemin saygın kişilerinin mezarları bulunmaktadır.Halkın uğraş alanlarından biri olan bastonculuk geleneği günümüzde de önemli bir kültür-sanat faaliyeti olarak yer almaktadır. Özel teknikler kullanılarak yapılan bu bastonların her biri, büyük emekler ve özveriler neticesinde oluşturulmaktadır. Ağaca ilginç ve bir o kadar da yaratıcı figürler aktararak bu konudaki ustalıklarını gösteren ilçe halkı, bu yeteneğini önemli bir kültür turizmi aracı olarak kullanmakta ve başarılı olmaktadır.