Atatürk'ün 6 maddelik vasiyeti

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Atatürk'ün 5 Eylül 1938’de el yazısıyla kaleme aldığı vasiyetname, Türk Tarih Kurumu'nun internet sitesinde yayınlandı.

6 MADDELİK VASİYETNAME

6 maddelik vasiyetnamenin içeri şöyle:

“Malik olduğum bütün nukut ve hisse senetleriyle Çankaya’daki menkul ve gayrimenkul emvalimi Cumhuriyet Halk Partisi’ne atideki şartlarla terk ve vasiyet ediyorum:



1) Nukut ve hisse senetleri, şimdiki gibi, İş Bankası tarafından nemalandırılacaktır.



2) Her seneki nemadan, bana nisbetleri şerefi mahfuz kaldıkça, yaşadıkları müddetçe, Makbule’ye ayda bin, Afet’e 800, Sabiha Gökçen’e 600, Ülkü’ye 200 lira ve Rukiye ile Nebile’ye şimdiki yüzer lira verilecektir.



3) Sabiha Gökçen’e bir ev de alınabilecek ayrıca para verilecektir.



4) Makbule’nin yaşadığı müddetçe Çankaya’da oturduğu ev de emrinde kalacaktır.



5) İsmet İnönü’nün çocuklarına yüksek tahsillerini ikmal için muhtaç olacakları yardım yapılacaktır.



6) Her sene nemadan mütebaki miktar yarı yarıya, Türk Tarih ve Dil kurumlarına tahsis edilecektir.”