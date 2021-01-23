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Bursa'da 3 milyon yıllık mağaranın duvarlarını yazılarla kirlettiler

Bursa'da 3 milyon yıllık mağaranın duvarlarını yazılarla kirlettiler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği 3 milyon yıllık Oylat Mağarası'nın duvarlarına sprey boyalarla yazılar yazılmasına tepki gösterildi.