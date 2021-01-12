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    Diyarbakır'da, Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın mezar kalıntısı bulundu

    Sultan 1'inci Kılıçaslan'ın Diyarbakır Silvan'daki mezarı Kubbetü's-Sultan'ın yerinin tespit edilmesi için başlatılan çalışmalarda, tarihi kalıntılar tespit edildi.
    • DHA
    • 12.01.2021 - 13:33
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 13:46
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    Diyarbakır'da, Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın mezar kalıntısı bulundu

    Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan, kazandığı savaşlarla Haçlı hareketini durduran Süleyman Şah'ın oğlu Sultan 1'inci Kılıçarslan, 1107 yılında Habur Çayı'nda boğularak, hayatını kaybetti.

    Süleyman Şah'ın boğularak vefat eden oğlu Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın mezarının, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde olduğu biliniyior.

    KOMİSYON KURULDU

    Kubbetü's-Sultan olarak adlandırılan mezarın bulunması için Dicle Üniversitesi bünyesinde komisyon kuruldu.

    TARİHİ MEZARLAR KAZILDI

    Mezar yeri tespit çalışmaları kapsamında, ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi'nde bulunan Orta Çeşme (Kaniya Navin) Parkı'nda bulunan 2 tarihi mezarda kazı çalışması başlatıldı.

    ARAŞTIRILACAK

    3 gün süren çalışmalarda mezarlarda bulunan kalıntılar, incelenmek üzere Dicle Üniversitesi'ne götürüldü. İncelemenin ardından mezarların kime ait olduğu ortaya çıkacak.

    Diyarbakır da, Sultan 1 inci Kılıçarslan ın mezar kalıntısı bulundu #1

    Diyarbakır da, Sultan 1 inci Kılıçarslan ın mezar kalıntısı bulundu #2

    Diyarbakır da, Sultan 1 inci Kılıçarslan ın mezar kalıntısı bulundu #3

    Diyarbakır da, Sultan 1 inci Kılıçarslan ın mezar kalıntısı bulundu #4

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