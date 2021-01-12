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- Diyarbakır'da, Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın mezar kalıntısı bulundu
Diyarbakır'da, Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın mezar kalıntısı bulundu
- DHA
- 12.01.2021 - 13:33
- Güncelleme : 12.01.2021 - 13:46
Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan, kazandığı savaşlarla Haçlı hareketini durduran Süleyman Şah'ın oğlu Sultan 1'inci Kılıçarslan, 1107 yılında Habur Çayı'nda boğularak, hayatını kaybetti.
Süleyman Şah'ın boğularak vefat eden oğlu Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın mezarının, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde olduğu biliniyior.
KOMİSYON KURULDU
Kubbetü's-Sultan olarak adlandırılan mezarın bulunması için Dicle Üniversitesi bünyesinde komisyon kuruldu.
TARİHİ MEZARLAR KAZILDI
Mezar yeri tespit çalışmaları kapsamında, ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi'nde bulunan Orta Çeşme (Kaniya Navin) Parkı'nda bulunan 2 tarihi mezarda kazı çalışması başlatıldı.
ARAŞTIRILACAK
3 gün süren çalışmalarda mezarlarda bulunan kalıntılar, incelenmek üzere Dicle Üniversitesi'ne götürüldü. İncelemenin ardından mezarların kime ait olduğu ortaya çıkacak.