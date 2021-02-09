Diyarbakır'da surlara çıkılmasını engellemek için alınan önlemler

Diyarbakır'da, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen tarihi surlara fotoğraf çekmek için çıkanları önlemek amacıyla tabela ve demir çitin ardından sac bariyer de eklendi.

Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 5 bin yıllık ve 5 kilometre uzunluğundaki surlar, üzerinde fotoğraf çekme isteğiyle zaman zaman ölümlerle sonuçlanan düşme vakalarıyla gündeme geliyor.

Yüksekliği 10 ile 12 metre arasında değişen surlara çıkılmasının önlemek amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince uyarı tabelaları asılırken, merdivenler de demir çitlerle çevrildi.

SAC BARİYERLERLE KAPATILDI

Bu önlemlere rağmen demir çitler kesilerek ve kırılarak surlara çıkılmaya devam edilmesi üzerine merdiven girişleri, bu kez sac bariyerlerle kapatıldı.

Hz. Süleyman Camii ve İçkale'nin de bulunduğu park alanına gelenler, bu önlem üzerine çıkamadıkları surların diplerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

"YARISINI KAPATSALARDI"

Alınan önlemler yüzünden surlara çıkamadığını dile getiren Fatma Durmuş, "Yapacak bir şey yok. Aslında önlem almak güzel ama hepsini değil de yarısını kapatsalardı. İnsanlar surların üzerinde yürürken sağa sola bakmıyorlar. Geldim, bakıp bakıp geri gidiyorum. Yukarı çıkamıyorum." dedi.

"MEMNUN KALDIK"

Özbekistan'dan gelen Sitora Xejayeva da önlem alınmasının güzel olduğunu belirterek, "Fotoğraflar çektirdik, memnun kaldık. İnşallah yine geleceğiz." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Yusuf Canpolat ise surlara çıkamadıklarını belirterek, üzerinde fotoğraf çektiremeden İstanbul'a döneceğini söyledi.

























