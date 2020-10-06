Galata Kulesi açıldı mı? Galata Kulesi ne zaman ziyarete açılacak? Hikayesi nedir?

Geçtiğimiz haziran ayında restorasyonuna başlanan tarihi kültürel varlıklar içinde sayılan Galata Kulesi ziyaretçilerine kavuşuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen İstanbul’un simgelerinden Galata Kulesi’nde restorasyon çalışmaları yapılmıştı.

GALATA KULESİ NEREDE?

Galata Kulesi İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, Galata semtinde bulunmaktadır.İstanbul'un en merkezi konumu olan Taksim'den Galata Kulesi'ne toplu taşıma ile ulaşabilirsiniz. Bunun için M2 metro hattını kullanarak 10 dakikalık bir yolculuk yapmanız gerekecektir. M2 metro durağı biniş – Şişhane 1 metro durağı iniş olarak rotanızı belirleyebilirsiniz.

GALATA KULESİ NE ZAMAN AÇILIYOR?

Her dönem ziyaretçi akınına uğrayan İstanbul'un simgelerinden biri olan Galata Kulesi restorasyon çalışmaları sonrası Galata kulesi 6 Ekim 2020'de ışık gösterisi ve Zeynep Bastık konseri ile yeniden ziyarete açıldı.

NELER YAPILDI?

İstanbul'un en tarihi ve en yüksek yapılarından biri olan Galata Kulesi, ilk inşa sürecinin başladığı MS. 507'den günümüze kadarki süreçte birçok tahribat yaşamış ve tekrar tekrar onarılarak hayata kavuşturuldu.. II. Mahmut döneminde onarılan kulenin 32.35 kotu üzerinde yer alan ahşap konstrüksiyonun çürümüş olduğu, beden duvarları ve açıklık kemerlerinde çatlaklar oluştuğu ve tehlike arz ettiği 1962-63 yıllarında tespit edildi.

O dönem yapılan restorasyondan sonra günümüze kadar yenileme yapılmadı. Son restorasyon kapsamında daha önce lokanta ve kafeterya olarak kullanılan bölümler, ofis, mutfak gibi yapının özgün fonksiyonuyla alakası olmayan bölümler ile zaman içinde izinsiz yapılan bölümler kaldırıldı. Kulenin duvarlarının tarihi dokusu raspa sonrası ortaya çıkarılmış, özgün duvar örgüsüne, malzeme cinsi ve tekniğine uygun olarak tamamlandı. Duvarlar çimento içerikli derzlerinden arındırılarak özgün içerikli derz dolgusu yapıldı.

GALATA KULESİ HİKAYESİ NEDİR?

Galata Kulesi denildiği zaman en fazla duyulan iki ayrı efsanevi hikaye akıllara gelir. Efsanelerden ilkine göre; Romalılar, bir kadın ve erkeğin Galata Kulesi’ne ilk kez birlikte çıktıklarında, onların mutlaka evlenmeleri ile sonuçlanmaktadır. Fakat çiftlerden biri daha önce Galata Kulesi’ne çıktıysa bu tılsımın bozulacağına inanılır.

Bir diğer efsane ise biraz daha masalsıdır. Bu efsanevi hikayeye göre; Galata Kulesi ve Kız Kulesi birbirlerine aşık iki kuledir. İki kule arasında yer alan büyük boğaz sebebiyle bu kulelerin kavuşmalarına da imkânsız gözü ile bakılmaktadır. Günden güne özlemleri daha da artan kuleler, bir gün Hezarfen Ahmet Çelebi’nin kuleye tırmanması ile birlikte aralarındaki boğazın artık sorun olmaktan çıkacağını düşünürler. Hezarfen Ahmet Çelebi’nin Avrupa yakasından Anadolu yakasına uçması da aslında iki kulenin aşkına bağlanmaktadır. Rivayete göre; Hezarfen Ahmet Çelebi, Galata Kulesi’nin yüzyıllardır biriktirdiği mektupları yanına alarak kanatlanmış ve uçuşu sırasında Kız Kulesi’ne bu mektupları bırakmıştır. Aşkının karşılıksız olmadığını anlayan Kız Kulesi ise mektuplardan sonra daha da güzelleşmeye başlamıştır. Galata Kulesi de sevgisinin karşılıksız ve tek taraflı olmadığını anlamıştır. Birbirlerine duydukları bu derin duygular ise onların yüzyıllara meydan okumasına yardımcı olmuştur.