Hayreddin Paşa'nın 'Barbaros' olma hikayesi

Asıl adı Hızır Reis olan Hayreddin Paşa'nın nasıl Barbaros adını aldığı tarih boyunca merak edilmiştir. İşte Barbaros isminin o meşhur hikayesi...

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor.

Seyirciler ise Türk tarihine adını kazımış olan Barbaros Hayreddin Paşa'ya dair merak edilenleri araştırıyor.

Gerçek adı Hızır Reis olan Barbaros Hayreddin, Osmanlı İmparatorluğu'nun ünlü denizcilerinden, Kaptan-ı Derya olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşasıdır.

Akdeniz'de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir "Türk Gölü" olarak anıldı. Osmanlı'nın deniz politikasına ve Tersane-i Amire'ye nizam verdi.

Osmanlı ve Türk tarihi için büyük öneme sahip paşanın bir de "Barbaros" olma hikayesi var. Diziyi izleyenler Barbaros ne demek, Barbaros Hayreddin Paşa'ya ismini hangi padişah vermiştir, sorularına yanıt arıyor.

İşte Hızır Reis Barbaros Hayreddin Paşa'nın isim hikayesi...

BARBAROS İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Barbaros kelimesinin kökeni İtalyanca'dır. "Barba" ve "Rossa" kelimelerinin birleşiminden oluşur. Barbaros kelimesinin anlamı "Kızıl Sakal"dır.

Hızır Reis (Barbaros Hayrettin Paşa),Oruç Reis ile birlikte İshak Reis'in 'Barbaros' lakabı ile beraber anılmasının nedeni, kardeşlerin hepsinin sakallarının kızıl renge çalmasıdır.

Bir başka yandan da Halil İnalcık bu ismin 'Baba Oruç' adından bozulma işlemine uyarak son halini almış olabileceğini de ifade etmektedir.

İSMİNİ HANGİ PADİŞAH VERDİ?

Hızır Reis ya da diğer adıyla Barbaros Hayreddin Paşa'ya ismini veren Padişah Yavuz Sultan Selim'dir. Kazandığı başarılardan dolayı Hayreddin (dinin hayırlısı) ismini vermiştir.