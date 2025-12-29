İndağı Kaya Mezarları zamanda yolculuk sunuyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kastamonu–Çankırı kara yolu üzerinde, Ilgaz ilçesine bağlı İnköy sınırlarında bulunan İndağı Kaya Mezarları, yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan önemli bir yerleşim alanı olarak öne çıkıyor. İnsan eliyle oyulmuş mağaralar, kaya mezarları ve ibadet alanlarıyla dikkat çeken bölge, Helenistik Dönem’e kadar uzanan bir geçmişe sahip.

Aynı zamanda birinci derece arkeolojik sit alanı olan İndağı, İstanbul–Samsun ve Çankırı–Kastamonu yollarının kesişim noktasına yakınlığıyla stratejik bir konumda bulunuyor.

ERKAN HRİSTİYANLIĞIN SESSİZ TANIKLARI

Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı, bölgenin tarihsel önemine ilişkin yaptığı değerlendirmede, İndağı Kaya Mezarları’nın kervan yolları üzerinde yer aldığını belirtti:

Burada kaya mezarları, şapeller, ibadethaneler ve konaklama alanları bulunuyor. Şapellerden elde edilen verilere göre erken Hristiyanlık döneminde, milattan sonra 300’lü yıllarda bu alanın aktif olarak kullanıldığı tahmin ediliyor. Ancak bulgular, bölgenin Helenistik Dönem’e kadar uzandığını da gösteriyor.

TÜF KAYALARA OYULMUŞ İNSAN EMEĞİ YAPILAR

Bölgedeki yapıların doğal oluşumlar olmadığını vurgulayan Ovacıklı, mağaraların tüflü kayalara insan eliyle oyulduğunu ifade etti. Erken Hristiyanlık döneminde ibadetin yasaklı olduğu zamanlarda, toplu ayinler yerine bireysel ibadet alanlarının oluşturulduğuna dikkat çekti:

“Bu nedenle bölgede çok sayıda şapel ve küçük ibadet mekânı bulunuyor. Aynı dönemde önemli kişilerin mezarlarının da kaya mezarları şeklinde yapıldığı görülüyor.”

DOĞ VE TARİH MERAKLILARININ YENİ ROTASI

Geçmiş yıllarda kısmen tahribata uğrayan bölgenin, özellikle 2000’li yıllardan sonra yapılan çalışmalarla ziyaretçilerin ilgisini çekmeye başladığını aktaran Ovacıklı, yapılacak yeni düzenlemelerle İndağı Kaya Mezarları’nın daha fazla ziyaretçi ağırlamasının beklendiğini kaydetti.

Tarihi İstiklal Yolu güzergâhı üzerinde yer alması da bölgeyi doğa yürüyüşü tutkunları için cazip hale getiriyor.

ZİYARETÇİLERDEN ULAŞIM VURGUSU

Bölgeyi ziyaret eden Zafer Özkan, Çankırı–Ilgaz–Kastamonu yolculukları sırasında uzun süredir dikkatini çeken alanı yakından görmek istediğini söyledi.

Özkan, “Manzarası etkileyici, tarihi dokusu çok ilginç. Yukarı çıkmak biraz yorucu ama ulaşım imkânları geliştirilirse burası hem tarihi hem de doğasıyla mutlaka gezilmesi gereken bir yer” ifadelerini kullandı.