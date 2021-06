İnkaların kayıp şehri: Machu Picchu Antik Kenti

Dünya’nın yedi harikasından biri olan Macchu Picchu Antik kenti, adeta bulutlara asılı vaziyette, bir dağ zirvesine inşa edilen muhteşem bir yapı olarak varlığını koruyor.

Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri olan Machu Picchu Antik Kenti, Titicaca Gölü’ndeki yüzen adaları, Amazon ormanları ile ziyaretçilerine geniş bir aktivite yelpazesi sunan Güney Amerika ülkesi Peru’nun turizmdeki çekiciliği her geçen gün artıyor.

Bu antik kentin ne zaman keşfedildiğini, içinde nasıl yapılar barındığını ve bu güne kadar kendini nasıl koruduğunu sizler için araştırdık.

ANTİK VE YEŞİL BİR ROTA: MACHU PİCCHU

Machu Picchu bugüne kadar çok iyi korunarak gelmiş olan bir İnka antik şehridir. 7 Temmuz 2007 tarihinde Dünyanın Yedi Harikası 'ndan biri olarak seçilmiştir.

And dağları'nın bir dağının zirvesinde, 2.430 m yükseklikte, Urubamba Vadisi üzerinde kurulmuş olup Peru'nun Cusco şehrine 88 km mesafededir.

Adeta bulutlara asılı vaziyette, bir dağ zirvesine inşa edilen bin kişilik Machu Picchu Antik Kenti, yüzyıllardır depremlere karşı dimdik ayakta duruyor.

Şehrin duvarlarında kullanılan ve ağırlığı 100 tonu bulan taşların herhangi bir harç malzemesi kullanılmadan, mükemmel bir hesaplama ve işçilikle şekillendirilerek birleştirilmesi İnkaların matematik ve mühendislikte geldiği şaşırtıcı noktayı gözler önüne seriyor.

TARİHÇESİ

Şehir, İnkalı bir hükümdar olan Pachacutec Yupanqui tarafından 1450 yılları civarında inşa ettirilmiştir. İspanyol istilacılar 1532 yılında buraları işgal ederken sık dağlar arasında kalmış bu şehir, istilacılar tarafından fark edilmemiş ve bu sayede zarar görmemiştir. Şehrin inşaası tamamlandıktan kısa süre sonra yayılan çiçek hastalığı salgını nedeniyle şehir terkedilmek zorunda kalınmıştır.

Machu Picchu 200'den fazla merdiven sistemiyle birbirine bağlı olan taş yapılardan oluşur. Şehrin 3000 basamağı bugün hâlâ gayet iyi durumdadır. Şehrin inşaasında kullanılan özel taşların vadiden raylı halat sistemiyle zirveye taşındığı düşünülüyor.

Ayrıca hemen yanında Huayna Picchu isminde 2720 metre yüksekliğinde bir dağ bulunur. Bu dağa giden patika yol Machu Picchu'dan bakılınca görünmeyen gizli bir geçit şeklindedir ve tırmanış yaklaşık 2 saat sürer.

Huayna Picchu'nun zirvesinden tüm Machu Picchu şehrini ve çevreyi 360 derece gözlemlemek mümkündür.

MACHU PİCCHU’NUN BİLİNMEYEN YÜZÜ

Peru’nun yerel çiftçilerinden biri bir dağın tepesinde kalıntılar bulduğunu açıklayınca Amerikan kaşif Hiram Bingham, bölgeyi araştırmaya gitti ve 24 Temmuz 1911’de Machu Picchu’yu keşfetti.

Kalıntılar bulduğunu açıklayan çiftçinin 11 yaşındaki oğlu, rotayı göstermek içi kaşif Bingham’a katıldı. Bingham dağa vardığında bitki örtüsünün altına saklanmış kalıntıları görmekte zorlandı.

Buna rağmen dışarıda kalmış birkaç kalıntıyı görebildi.

Bölgede yaşayan birkaç çiftçi aile dışında bölgenin 400 yıl önce terk edildiğini araştırmaları sonucu elde etti.

Şu anki bilgilere göre bölgede misyonerlerin yaşadığının belgeleri sunulmuş durumda. Hiram Bingham, keşfinden sonra ilk keşif kitabı olan The Lost City Of The Incas’ı yazdı.

Tabii ki tüm bunlardan önce Machu Picchu ‘kayıp şehir’ değildi. Sadece yerli halk tarafından keşfedilmemişti. Machu Picchu, büyük araştırmalar ve toprak kazıları sonucu 9 fit yerin altında bulundu.

Machu Picchu’nun iki fay hattı üzerine yapıldığını göz önünde bulundurduğumuzda araştırmaların büyüklüğü kulağa mantıklı geliyor.

Bir deprem olduğunda (Peru’da sıklıkla olan bir olay) kayalar yerinden oynuyor ve titremeye başlıyor.

Yazının veya tekerleğin bulunmadığı bir medeniyette böyle planlı ve muhteşem bir yapının nasıl yapıldığı hâlâ gizemini koruyor.





DÜNYA HARİKALARINDAN BİRİ

7 Temmuz 2007 tarihinde Dünyanın Yeni Yedi Harikası'ndan biri olarak seçildi Machu Picchu… Her şeyden önce, Machu Picchu, 3 kutsal zirvelerden biri olarak sayılıyor.

Bu yüzden Pachacutec gibi bir imparatorun burada yaşadığı düşünülüyor. İkinci olarak, Machu Picchu, bir tepe üzerine kurulmuş

Bu yüzden en yakın kasabadan daha yüksekte yer alıyor. Tarihçiler bu yapının inşa edilmesinin yaklaşık 90 yıl sürdüğüne inanıyor.

Tabii bu buz dağının görünen kısmı…

Bölgeye ulaşmanın çok zor olduğu göz önüne alındığında gayet iyi bir ziyaretçi sayısına sahip.

"GENÇ ZİRVE"

Kuruluş amacı ve anlamı, günümüze kadar süren tartışma konusudur. Günümüze gelmeyi başarmış bilimsel kanıt içerikli çok fazla ipucu bulunmamasından sadece tahminler yapılabilmektedir. Bu yüzden o zamanlardaki adı bilinemeyen şehir, ismini bugün yakınlarda olan bir dağ zirvesinden almıştır.

Şehrin tarım alanı olarak kullanılan teraslardan oluşan bölümleri, Eski Zirve (Keçuva dilinde: Machu Picchu) denen dağın eteklerindedir. Şehrin sonunda ise Genç Zirve (Keçuva dilinde: Wayna Picchu) yükselir.

Şehirde içinde 100'den fazla insan iskeletinin bulunduğu 50 adetin üzerinde mezar keşfedilmiştir. Bazı teorilere göre şehrin 700'den fazla İnka asil ve din adamına ev sahipliği yapmış olduğudur.

TURİZM ROTASI

Machu Picchu Güney Amerika'nın en çok turist çeken yerlerinden biridir. Sezona göre günlük ziyaretçi sayısı çökme riskinden dolayı 2000 kişi ile sınırlı tutulur.

İnka şehrinin çok zor geçit veren bir bölgede olması ve oraya giden bir yolun olmaması yüzünden, Cusco şehrinden Machu Picchu dağının eteklerinde bulunan Aguas Calientes köyüne bir raylı sistem hattı inşa edilmiştir.

Bu köyden sonra 8 km lik bir otobüs yolculuğu yapılmakla beraber bu mesafe yaya olarak da kat edilebilir. Zira küçük basamaklı patika yollar buraya açılır. Machu Picchu'ya otantik yoldan ulaşmak isteyenler, birkaç günlük yürüyüş programlı, Urubamba Nehri'nin birkaç yüksek geçidi üzerinden, İnka yolu'nu kullanarak ulaşırlar.

Sürekli büyüyen turizm çevre konusunda çok büyük yük olmaktadır. UNESCO, yapılması planlanan Aguas Calientes'den Machu Picchu'ya bir teleferik hattı konusunda sert bir muhalefet yapmaktadır. Bu hattın tamamlanması turizmin daha da artması anlamına geldiği gibi toprak kayması tehlikesinin yükselmesini de beraberinde getirmektedir.

10 Nisan 2004'te meydana gelen bir toprak kayması on bir kişinin yaşamına malolmuş, raylı sistemi de kısmen aksatmıştır. 14 Ekim 2005'teki başka bir toprak kayması raylı hattın 400 m'lik kısmını toprak altında bırakmıştır.