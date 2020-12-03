Euro
9.5547
0.4%
Dolar
7.8775
0.2%
Altın
466.15
0.87%
Borsa
1.322
-0.26%
Bitcoin
150.800
0.73%
EXEN Coin
11.51
4.73%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    İsviçre'de 37 milyon yıllık 'kılıç dişli kaplan' açık artırmada

    ABD'de bir çiftlikte keşfedilen 'kılıç dişli kaplan'a ait 37 milyon yıllık iskelet, İsviçre'nin Cenevre'de açık artırmayla satışa sunulacak.
    • DHA
    • 03.12.2020 - 02:40
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İsviçre'de 37 milyon yıllık 'kılıç dişli kaplan' açık artırmada

     

    Yaklaşık 120 santimetre uzunluğundaki iskeletin, 8 Aralık'ta İsviçre kentinde düzenlenen açık artırmada 55 bin ila 73.750 Euro arasında bir fiyat aralığında alıcı bulması bekleniyor.

    37 MİLYON YAŞINDA, YÜZDE 90'I SAĞLAM

    Piguet müzayede evinin müdürü Bernard Piguet, "Bu fosil, her şeyden önce korunması için olağanüstü: 37 milyon yaşında ve yüzde 90'i sağlam" diye konuştu.

    Güney Dakota'da keşfedilen fosilleşmiş iskeletin, gergedanları avlayan yaklaşık 160 kilogram ağırlığındaki bir Hoplophoneus'a ait olduğu aktarıldı.

    İsviçre de 37 milyon yıllık kılıç dişli kaplan açık artırmada #1

    İsviçre de 37 milyon yıllık kılıç dişli kaplan açık artırmada #2

    İsviçre de 37 milyon yıllık kılıç dişli kaplan açık artırmada #3

    İsviçre de 37 milyon yıllık kılıç dişli kaplan açık artırmada #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir