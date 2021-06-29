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- Mezopotamya'da kehanet: Karaciğer falı nedir?
Mezopotamya'da kehanet: Karaciğer falı nedir?
- Haber Merkezi
- 29.06.2021 - 14:52
Fal bakmak ya da baktırmak. Bu konulara kendimizden önceki uygarlıkların da aşina olduğunu, bu türden uygulamaların hemen her uygarlıkla mevcut olduğunu biliniyor.
Karaciğer falının bir örneği geçen sene Hitit uygarlığının başkenti Hattuşa’da yapılan kazılarda ortaya çıktı.
Araştırmacılar, Hititlerin kurban ettikleri koyunların karaciğerlerine bakarak kehanette bulunduklarını keşfettiler.
NEDEN KARACİĞER
Aslında karaciğerin sağlık ve hastalık üzerindeki gerçek ve büyük etkisi insanları değişik batıl inançlara götürmüştür. eski dünyanın değişik bölgelerinde karaciğer insan karakter ve kaderi hakkında mistik inançta merkezi bir yer işgal etmiştir.
İlk insanlar karaciğerin ılık ve bol kanlı görünümünden etkilenmişler, ılık kanı hayat, yokluğunu ise ölüm olarak kabul etmişlerdir. Karaciğer ılık kanı yarattığından dolayı hayatın merkezidir. Belki de karaciğerin büyüklüğü, şekli ve naturel farklılıkları da eski insanları etkilemiş olabilir.
Peki karaciğer falı nedir, neden ve nasıl bakılır? İşte merak edilenler..
KARACİĞER FALI NEDİR
İnsanda ciğerin önemi yiğitlikle de derecelendirilen bir öneme sahiptir. Hitit Kralı I. Hattuşuli'nin Vasiyetnamesinde 'sizin karaciğerininiz, dalağınız ve duygunuz bir bütün olarak düzenlenmiştir, üstünlük taslamayın, aranızdan hiçbir düşman çıkmasın....' şeklinde devam eden cümledeki anlamlar günümüze kadar gelen 'ciğeri beş para etmez, ciğerini okumak, ciğerimin köşesi,ciğerci sırığı' gibi onlarca atasözünün günümüze kadar ulaşmasına neden olmuştur.
Hititlerde karaciğer falı, geleceği okumak anlamında kehanet amaçlı olarak uygulanamaz oluşu ve olmuş bir olayın nedenlerinin araştırılması üzerine kurulu iken Babil ve astrolojik mesajlar içeren madeni olarak yapılmış karaciğerin üzerindeki girinti çıkıntılı bölgelere yazılan kralların adlarının okunduğu Etrüsk falcılığında ise geleceğe yönelik olacak olanların nedenleri ve nasıl olacakları öğrenilirdi.
KARACİĞER FALI NASIL BAKILIR
Koyunun kesilmesi sonucunda karaciğer falı bakımını talep eden kişiye kesilen koyunun karaciğer getirilerek Babililerde Baru adı verilen kişiler ciğer üzerindeki numaralandırmaya göre tanımlanan bölgeleri ilgili kişiye anlatmaya başlar:
- Eğer koyu bir ip şeklinde çizgi görülür ise bulunulan yere örneğin Hattuşa'ya büyük bir ordu tarafından saldırı olacağını,
- Bir kısmı parça parça ise ülkenin bölünmeye kadar gidecek bir sonunun olabileceği ve kral ya da kraliçenin öleceği,
- Beyaz lekeler ile kaplı ise yağmur yağmayacağına delalet eden güneşli günlerden dolayı Adad'ın da yağmur yağdırmayacağı ve açlık/kıtlığın ortaya çıkacağını,
- Safra kesesi çok sıvı dolu ve zarı bırakmaz ise bir kişinin şehre gireceği ve burayı terk etmeyeceği,
- Safra kesesinin üzeri koyu bir renk almış ise kralın yakınlarından birinin öleceği, sağlıklı bir safra kesesi var ise düşmanın yenilgiye uğratılacağı,
- İki tane parmak şekli mevcut ise bir kişinin kaçak olarak ülkeye gireceği,
- Safra kesesi çok koyu ise yağmur yağacağı,
- Sol taraftaki parmak ikiye bölünmüş ise düşman ordusunda salgın ortaya çıkacağını, eğer bir silah parmağa dönük ise silahlı ayaklanma olacağını,
- Taht kaidesi kısmında bir bozukluk oluşmuşsa kralın oğlunun tahtı ele geçireceği, gibi yorumlar karaciğer okunarak ilgili kişiye bildirilirdi.