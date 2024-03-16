Ensonhaber YouTube kanalı takipçileri, yeni bir içerikle daha buluştu.
Tarihçi Mustafa Armağan'ın sunduğu 'Kapsül Tarih' programı Ensonhaber YouTube kanalında devam ediyor.
Armağan, onuncu bölümde "İsrail Devleti neden ve nasıl kuruldu?" sorusunu yanıtlarken, Gazze'nin işgalinin 7 Ekim'den çok daha öncesine dayandığını anlattı.
Mustafa Armağan'ın 'İsrail Devlet'i neden ve nasıl kuruldu?' videosunun tamamını izlemek için tıklayın
"İsrail, çok daha büyük bir işgal projesi"
Tarihçi Armağan, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de kurulduğunu hatırlatarak şunları söyledi:
14 Mayıs 1948'den bu yana Filistin toprakların kan, gözyaşı, işgaller ve zulümler bitmedi.
İsrail'de artı işareti matematik derslerinde yasaktır. Çünkü artı işareti, siyonist ve Yahudi felsefesine göre artı işareti Hazreti İsa'nın çarmıhını işaret eder. Dolayısıyla artının yerine İbrani alfabesinden bir harfi kullanıyorlar.
Bu neyi anlatıyor? İsrail'in aslında yeni bir devlet felsefesi içerdiğini anlatıyor. Çok daha büyük bir işgal projesi.
"Theodor Herzl'in torunları, Abdülhamid'in torunlarını yendi" mesajı verildi
İsrail'in kurucusu ve ilk başbakanı David Ben Gurion, İstanbul Hukuk Fakültesi mezunudur.
İsrail'in kurulduğunu ilan ettiğinde başının üzerinde bir tablo vardı. Bu portre, Theodor Herzl'e aitti. Buradaki mesaj, "Biz Theodor Herzl'in torunları olarak Abdülhamid'in torunlarını yendik, devletimizi kurduk. Siz bize toprak vermezseniz biz de sizi böyle yeneriz" şeklindedir.
Theodor Herzl, Osmanlı'nın borçlarını kapatmak karşılığında Sultan 2. Abdülhamid'den Filistin'de toprak talebinde bulunmuştu.
Fakat Sultan Abdülhamid, 'Kanımızı dökmeden bizden toprak alamazsınız' demişti.
Bunun üzerine Theodor Herzl, İngiltere ile anlaştı, çeşitli komplolarla Sultan Abdülhamid tahttan indirildi ve Herzl'in ölümünden sonra da İngiltere devreye girdi.
1917'de Kudüs'e giren İngiliz birlikleri arasında siyonist birlikler de vardı.
1918'de Nablus bozgunundan sonra Filistin toprakları tamamen İngiliz sömürgesi oldu. 13 Mayıs 1948'de İngilizler 'Biz bunaldık, işin içinden çıkamıyoruz hadi bay bay' diyerek gemilere binip gittiler. 14 Mayıs'ta da İsrail Devleti kuruldu.
"İsrail eninde sonunda yalnız kalacak"
Bütün taşlar yerine oturtulmuştu. İsrail devletinin kurulması için yeterince göç yapıldı.
İsrail'in kurulması fikri Avrupa'da siyonizm ideolojisi ile ortaya çıktı. Avrupa'da rahat edemeyen Yahudilere güvenli bir liman bulmak için tezgahlanan bir ideoloji. Avrupa kökenli ideoloji, İslamtopraklarına taşındı. Avrupa'nın sorunu olan siyonizm, İslam topraklarına habis bir ur gibi yerleşti.
Avrupa medeniyetinin bir ileri karakolunu oluşturdu. Ortadoğu'daki çıkarlarını İsrail üzerinden tezgahladı.
Batılı ülkelerin bu işgalin tamamlanması için nasıl iştahla baktıklarını görüyoruz. Desteklerinin en büyük nedeni, Ortadoğu'daki çıkarlarını korumak.
Avrupa'nın sorunu olan Yahudi sorunu, büyük bir hileyle Filistin sorunu haline dönüştürüldü.
Yahudilerin acılarını anlatan birçok film çekildi. Peki Filistinlilerin acılarının geçtiği bir film çekilebildi mi?
Burada İsrail'in arkasındaki asıl güç, dünyayı perde arkasından yönetmeye çalışan devasa bir örgüt var. Bunu görmeden sadece 10 milyonluk İsrail'in nüfusuyla bu meseleyi izah edemeyiz. Buna rağmen yılmayacağız. ABD'nin de Avrupa'nın da Roma gibi sonu gelecek. Kimse bu dünyada sonuma kadar hükümran olamayacak. O gün geldiğinde İsrail devleti de ortada kalacak.
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