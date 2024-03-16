Mustafa Armağan anlattı: İsrail Devleti neden ve nasıl kuruldu? Kapsül Tarih 10. Bölüm Tarihçi Mustafa Armağan, 'Kapsül Tarih' programının onuncu bölümünde İsrail Devleti'nin nasıl ve ne amaçla kurulduğunu anlattı.

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Özel İçerik

Ensonhaber YouTube kanalı takipçileri, yeni bir içerikle daha buluştu.

Tarihçi Mustafa Armağan'ın sunduğu 'Kapsül Tarih' programı Ensonhaber YouTube kanalında devam ediyor.

Armağan, onuncu bölümde "İsrail Devleti neden ve nasıl kuruldu?" sorusunu yanıtlarken, Gazze'nin işgalinin 7 Ekim'den çok daha öncesine dayandığını anlattı.

Mustafa Armağan'ın 'İsrail Devlet'i neden ve nasıl kuruldu?' videosunun tamamını izlemek için tıklayın

"İsrail, çok daha büyük bir işgal projesi"

Tarihçi Armağan, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de kurulduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

14 Mayıs 1948'den bu yana Filistin toprakların kan, gözyaşı, işgaller ve zulümler bitmedi.



İsrail'de artı işareti matematik derslerinde yasaktır. Çünkü artı işareti, siyonist ve Yahudi felsefesine göre artı işareti Hazreti İsa'nın çarmıhını işaret eder. Dolayısıyla artının yerine İbrani alfabesinden bir harfi kullanıyorlar.



Bu neyi anlatıyor? İsrail'in aslında yeni bir devlet felsefesi içerdiğini anlatıyor. Çok daha büyük bir işgal projesi.

"Theodor Herzl'in torunları, Abdülhamid'in torunlarını yendi" mesajı verildi

İsrail'in kurucusu ve ilk başbakanı David Ben Gurion, İstanbul Hukuk Fakültesi mezunudur.



İsrail'in kurulduğunu ilan ettiğinde başının üzerinde bir tablo vardı. Bu portre, Theodor Herzl'e aitti. Buradaki mesaj, "Biz Theodor Herzl'in torunları olarak Abdülhamid'in torunlarını yendik, devletimizi kurduk. Siz bize toprak vermezseniz biz de sizi böyle yeneriz" şeklindedir.



Theodor Herzl, Osmanlı'nın borçlarını kapatmak karşılığında Sultan 2. Abdülhamid'den Filistin'de toprak talebinde bulunmuştu.



Fakat Sultan Abdülhamid, 'Kanımızı dökmeden bizden toprak alamazsınız' demişti.



Bunun üzerine Theodor Herzl, İngiltere ile anlaştı, çeşitli komplolarla Sultan Abdülhamid tahttan indirildi ve Herzl'in ölümünden sonra da İngiltere devreye girdi.



1917'de Kudüs'e giren İngiliz birlikleri arasında siyonist birlikler de vardı.



1918'de Nablus bozgunundan sonra Filistin toprakları tamamen İngiliz sömürgesi oldu. 13 Mayıs 1948'de İngilizler 'Biz bunaldık, işin içinden çıkamıyoruz hadi bay bay' diyerek gemilere binip gittiler. 14 Mayıs'ta da İsrail Devleti kuruldu.

"İsrail eninde sonunda yalnız kalacak"