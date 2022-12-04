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    OK kelimesinin tarihçesi nedir

    Günlük konuşma dilinde, SMS ve Whatsapp yazışmalarında sıklıkla kullanılan O.K. kelimesinin sosyal hayata girişinin tarihçesi 1930'lara kadar dayanıyor.
    • 04.12.2022 - 11:02
    • Güncelleme : 04.12.2022 - 11:17
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    OK kelimesinin tarihçesi nedir

    Teknoloji çağında günümüzün bir an olsun bile mesajlaşmadan geçmediği bu dönemde, yazılı mesaj kullanımını artarken, bu süreç yeni kelimelerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

    Günden güne lügatımıza yeni kelimeler ve kısaltmalar ekleniyor.

    Bu kelimeleri öğrenirken çoğu zaman güçlük çekebiliriz ama bir kere öğrenince de kullanmadan edemiyoruz.

    Artık evrenselleşmiş olan ve herkesin mesajlaşırken en sık kullandığı kelimelerden biri olan "OK" kelimesinin nasıl ortaya çıktığını biliyor musunuz?

    OK bir şaka ile ortaya çıktı

    Okey kelimesinin ortaya çıkış tarihi 1830'lu yıllara kadar uzanmaktadır.

    Şu an hayatımızın her alanında olan bu kelime bir şaka ile meydana geldi.

    OK kısaltması, Boston Morning Post gazetesinde editörlük yapan birinin şakası ile ortaya çıktı.

    Gazete editörlük yapan biri, "Anti-Bell Ringing Society" adında ki makaleyi yazarken metin içinde, "all correct" yani "hepsi doğru" anlamına gelen O.K. kısaltmasını kullanır.

    OK kelimesinin tarihçesi nedir #1

    "Ol Korrekt"

    Normal şartlar altında kısaltmanın A.C. olması gerekirken, kısaltmanın O.K. olması, o dönemlerde telaffuz benzeşmesinden dolayı ortaya çıkmıştır.

    Yani, İngilizce olarak yazılan kelimenin okunma dili ile ortaya çıkmıştır.

    OK kelimesinin tarihçesi nedir #2

    OK kulübü kuruldu

    Basit bir telaffuz şakası olan O.K., dönemin başkanlık adaylardan biri olan Martin van Buren’ın takma adı olan Old Kinderhook’un baş harfleri ile aynı olması üzerine taraftarlar O.K. adlı bir kulüp kurdu.

    Bu olay üzerine OK seçim kampanyası sloganı oldu. Bununla beraber popüler kültürde hızlıca yayılmaya başladı ve insanlar tarafından kullanıldı.

    OK kelimesinin tarihçesi nedir #3

    Telgrafla beraber yaygınlaştı

    Gazetecinin şakasından doğup akabinde başkanlık adayı kampanyası ile yaygınlaşan OK kısaltması, telgrafın icadı ile yeniden şekillendi.

    Telgraf ile iletişimin başladığı bu süreç içerisinde mesajların iletildiğini ifade etmek için O.K., telgraf operatörlerinin kullandığı bir terim haline geldi.

    OK kelimesinin tarihçesi nedir #4

    Evrenselleşmiş bir kelime haline geldi

    Dünya genelinde yaygınlaşmasıyla, adeta dil bilinme sınırlarını aşan kısaltma, toplumlar tarafından benimsenmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.

    İnsanların yazışırken daha az zaman harcama ve hızlı hayat temposu gibi faktörlerin etkisi ile OK kelimesine yazılı ve sözlü dilde sıklıkla yer verilmeye başladı.

    Mesajlaşma dilinin kurtarıcı duayeni O.K., onaylama, kabul görme, anlama,  hayatımıza işte bu şeklinde girdi.

    OK kelimesinin tarihçesi nedir #5


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