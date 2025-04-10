Polonya’da 2.500 yıllık hançer tesadüfen bulundu

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Kamieńska kıyısında yürüyüş yapan Jacek Ukowski ve Katarzyna Herdzik isimli iki kişi, kumların arasından geçmişe açılan bir pencere gibi beliren, 2 bin 500 yıllık bir hançerle karşılaştı. Olağanüstü iyi korunmuş bu bronz silah, kısa sürede Polonya’nın en önemli arkeolojik keşiflerinden biri olarak kayıtlara geçti.

FIRTINALARIN ARDINDAN GRLEEN MİRAS

Uzmanlara göre, bölgeyi etkisi altına alan son fırtınalar, yıllardır toprağa gömülü halde kalan hançeri yüzeye taşımış olabilir. Kamieńska Toprakları Tarihi Müzesi tarafından yapılan açıklamada, “Doğa bazen geçmişin sırlarını gün yüzüne çıkarır, Baltık Denizi de bize bu anlamda eşsiz bir armağan sundu” ifadeleriyle keşfin önemi vurgulandı.

DETAYLAR GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Müze yetkilileri, hançerin detaylarının neredeyse kusursuz olduğunu belirtti. Hançerin sap kısmı sivri bir başlıkla son bulurken, kesici kısmına kadar uzanan zarif süslemeler, üzerinde hilal ve haç benzeri sembollerle adeta bir yıldız haritasını andırıyor. Bu özenli işçilik, silahın sadece savaşta değil, muhtemelen kutsal ritüellerde de kullanılmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

"RİTÜEL BİR SİLAH OLABİLİR"

Henüz tam olarak ne amaçla kullanıldığı bilinmese de, hançerin yüzeyindeki güneş benzeri motiflerin, dönemin inanç sistemleriyle bağlantılı olabileceği tahmin ediliyor. Müze yetkilileri, eserin detaylı bir analiz sürecinden geçeceğini ve sembollerin çözümlemesinin hançerin geçmişine dair ipuçları sunabileceğini ifade etti.

KEŞFİN ARDINDAKİ ŞAŞKINLIK

Keşfi gerçekleştiren Katarzyna Herdzik, yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi: "Böyle bir şey bulmayı asla beklemiyordum. Ama o an, elimdeki nesnenin sıradan bir metal parçası olmadığını hemen anladım."

Şimdi uzmanlar, bu nadide eserin ait olduğu uygarlığı, kullanım amacını ve dönemin kültürel yapısını anlamak için kapsamlı bir araştırma başlatmaya hazırlanıyor. Baltık kıyılarında başlayan bu beklenmedik keşif, tarihin sessiz tanıklarından birinin yeniden ses bulmasına vesile oldu.