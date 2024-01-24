Sarayini'ne tünellerle bağlı yeni bir yer altı şehri bulundu Konya'nın Sarayönü ilçesinde, Roma dönemine ait "Sarayini" yer altı şehrinin bir kilometre kuzeyinde, birbirine tünellerle bağlı yeni bir yer altı şehri keşfedildi.

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AA & Ensonhaber

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sarayönü Belediyesi işbirliğiyle yürütülen projede ortaya çıkan yer altı şehri, su ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış 20 bin kişilik bir sarnıcı, çeşitli büyüklüklerde işlikleri ve geniş bir şaraphaneyi içeriyor.

20 bin metrekarelik yer altı kenti

Toplamda 20 bin metrekarelik bir alana yayılan bu keşifte, 41 farklı mekan tespit edildi. Konya Müzeler Müdürlüğü Arkeolog ve Kazı Başkanı Hasan Uğuz, elde ettikleri bulgularla yer altı şehrinin geçmişini henüz 8. yüzyıla kadar tarihlendirebildiklerini belirtti.

Uğuz, yer altı şehrinde evsel alanlar, bağlantılı galeriler, odalara benzer yaşam alanları, su kuyuları, sarnıçlar, şaraphaneler, ocaklar, atölyeler, bacalar, aydınlatma için kandil yerleri, kilerler, depolar, havalandırmalar ve henüz niteliği belirlenemeyen mekanların bulunduğunu açıkladı.

Sarayini'ne tünellerle bağlı yeni bir yer altı şehri bulundu - FOTO GALERİ



"İki yer altı şehri, tünellerle birbirine bağlanıyor"

Konya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle bölgede jeoradar çalışmasını genişlettiklerini belirten Uğuz,

Mevcut yer altı şehrinin 1 kilometre kuzeyinde yeni bir yeraltı şehri daha tespit ettik. Bu iki yer altı şehrini birbirine bağlayan tünel sistemleri olduğunu belirledik. Bu, yer altı şehrinin çok daha geniş bir alana yayılacağının habercisi niteliğinde. Yeni yılda da jeoradar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

diye konuştu.

"Sarnıçta bir orduya yetecek kadar su mevcut"

Yıkıntı oluşan tünelleri temizlerken büyük bir sarnıç keşfettiklerine, sarnıcın besleme kuyusundan ve birbirine bağlı üç galeriden oluştuğuna dikkati çeken Uğuz, şöyle konuştu:

Sarnıcın genişliği 63 metrekare. Yaz aylarında burada 1 metre 20 santimetre yüksekliğinde su birikiyor. Yani burada 63 metreküp su rezerv olarak bulunuyor. Yer altı şehrinde kaç kişinin, dışarıya çıkmadan ne kadar süre yaşayabileceğini, 63 metreküp su rezervinin kaç insana yetebileceğinden hesaplıyoruz. Sarnıcı besleyen kuyularla birlikte neredeyse 20 bin kişilik bir su kaynağı var. Yani sarnıçta bir orduya yetecek kadar su mevcut. Suyun analizini yaptırdığımızda kaynağın kendi dönemine göre kaliteli bir su olduğunu tespit ettik. Suyun topraktan süzülerek gelmesi ve depolama yöntemi bu kaliteyi sağlıyor.

Sarnıca ulaşan tünellerde güvenlik amaçlı yuvarlak taşlarla kilitleme mekanizmaları olduğunu aktaran Uğuz, kaynağın, düşmanlarca zehirlenme riskine, kuşatma zamanlarında ya da kriz dönemlerinde yağmayı engellemeye karşı korunduğunu dile getirdi.

"Buradan antik bir tohum elde etmeyi umuyoruz"

Dışarıyla bağlantısı olan, taş bloklarla ve ahşap döşemeyle kapatılmış mekanda ise bölgenin antik dönemdeki tarımsal faaliyetlerine ışık tutacak buluntular elde ettiklerini belirten Uğuz, şunları kaydetti: